Об этом заявил Европейскому парламенту глава агентства Рафаэль Гросси, передает BBC и DW.

Накануне директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Украина якобы хранит предоставленное западными странами вооружение на атомных электростанциях. Гросси сообщил Европарламенту, что его агентство установило постоянное присутствие на всех украинских ядерных объектах, и он приказал провести инспекции, чтобы выяснить, есть ли на каком-либо из них военное оборудование.

"Результат этих проверок был отрицательным", – сказал он.

Он отметил, что это был второй раз, когда МАГАТЭ смогло "развенчать обвинения в незаконных и очень опасных вещах, происходящих на этих объектах". Предыдущие обвинения касались якобы создания Украиной "грязной бомбы".

Отметим, что накануне обвинения РФ отверг и советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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