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МАГАТЭ не может контролировать безопасность на временно оккупированной Запорожской АЭС, - Greenpeace

28 сентября, 2023 четверг
09:50
Мир

Международные регулирующие органы не в состоянии эффективно присматривать за безопасностью на Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российских оккупантов. Это создает угрозу потенциально опасной ядерной ситуации на станции

Об этом информирует The Guardian со ссылкой на организацию Greenpeace , предоставившую критический досье западным правительствам в четверг, 28 сентября.

Согласно выводам экологической кампании, Международное агентство по атомной энергии имеет недостаточное количество инспекторов на Запорожской АЭС – всего четыре, и к тому же их доступ ограничен рашистами.

В отчете "Гринпис" отмечено, что МАГАТЭ не в состоянии выполнять свои обязанности в рамках своего мандата, но Агентство не готово признать это публично. Вследствие этого нарушения россиянами принципов безопасности на станции, которые специалистами МАГАТЭ зафиксированы, не разоблачаются.

"МАГАТЭ рискует нормализовать то, что остается опасным ядерным кризисом, беспрецедентным в истории ядерной энергетики, одновременно преувеличивая ее фактическое влияние на события на местах", - отмечают специалисты по атомной энергии Шон Берни и Ян Ванде Путте.

"Гринпис" добавил военную оценку McKenzie Intelligence к своим выводам, указывающей, что большинство российских военных сил и оборонных средств на Запорожской АЭС, вероятно, скрыто, инспекторы заявляют о наличии доказательств минирования некоторых участков станции.

Аналитики также обнаружили следы регулярного запуска РСЗО "Град" или "Смерч" оккупантами на украинские цели из разных мест на расстояниях от 1 до 18 км от станции.

Как отмечают Берни и Ванде Путте, есть вероятность, что российские войска будут использовать близость атомной электростанции в качестве щита, чтобы сдержать контрбатарейный огонь. Они предупреждают, что это нарушает пять принципов безопасности МАГАТЭ, объявленных его генеральным директором Рафаэлем Гросси на заседании Совбеза ООН в мае.

МАГАТЭ заявляло, что инспекторы находятся на площадке с сентября 2022 года и без их присутствия мир не имел бы независимого источника информации о крупнейшей атомной электростанции Европы.

Что известно о ситуации на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

Российские кафиры 24 июля перевели четвертый энергоблок Запорожской атомной электростанции в состояние "горячий останов", что является нарушением международного ядерного законодательства.

А 25 июля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало на окраине площадки Запорожской атомной электростанции противопехотные мины.

29 июля в МАГАТЭ сообщили, что после того, как четвертый энергоблок на оккупированной Запорожской АЭС перевели в горячую остановку, был охлажден пятый энергоблок.

Эксперты МАГАТЭ 4 августа заявили , что не заметили мин или взрывчатки на крышах двух реакторных зданий ЗАЭС. К другим они не получили доступ.

9 сентября МАГАТЭ допустило усиление военной активности в районе Запорожской атомной электростанции из-за многочисленных взрывов в течение последней недели.

російська армія
Война с Россией
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Запорожская область
Запорожская АЕС
Энергодар
МАГАТЕ
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