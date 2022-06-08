Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Мы думаем, что МАГАТЭ находится под влиянием России из-за того, что четверть всех работников руководящего состава агентства – россияне. Также заместитель, отвечающий за ядерную безопасность господин Чудаков, – россиянин", - сказал Котин.



Также глава Энергоатома отметил, что российские захватчики на Запорожской атомной электростанции готовятся к визиту представителей МАГАТЭ.



"Только сегодня я получил информацию, что на ЗАЭС кафиры проводят совещания и активно готовятся к визиту МАГАТЭ на станцию. В свою очередь, мы считаем, что такой визит невозможен без согласия украинской стороны", - подчеркнул он.

Энергоатом обвинил гендиректора МАГАТЭ Гросси во лжи и попытке легитимизировать оккупантов на Запорожской АЭС

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