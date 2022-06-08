МАГАТЭ находится под влиянием РФ, четверть руководящего состава – россияне, – президент Энергоатома
Президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин убежден, Международное агентство по атомной энергии принимает решения под влиянием российских руководителей, входящих в руководящий состав МАГАТЭ
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Мы думаем, что МАГАТЭ находится под влиянием России из-за того, что четверть всех работников руководящего состава агентства – россияне. Также заместитель, отвечающий за ядерную безопасность господин Чудаков, – россиянин", - сказал Котин.
Также глава Энергоатома отметил, что российские захватчики на Запорожской атомной электростанции готовятся к визиту представителей МАГАТЭ.
"Только сегодня я получил информацию, что на ЗАЭС кафиры проводят совещания и активно готовятся к визиту МАГАТЭ на станцию. В свою очередь, мы считаем, что такой визит невозможен без согласия украинской стороны", - подчеркнул он.
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