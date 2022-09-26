МАГАТЭ начало переговоры о зоне безопасности вокруг ЗАЭС
В рамках 66-й ежегодной сессии Международного агентства по атомной энергии начались переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции
Об этом сообщил в Twitter гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Начата недельная встреча МАГАТЭ с участием заместителя Госсекретаря США по контролю за вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинз. В центре внимания - срочное создание охранной зоны ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Работа над обеспечением безопасности ядерных объектов Украины остается приоритетом, и поддержка США высоко ценится", – написал Гросси.
В то же время, американская дипломатка заверила в поддержке со стороны США работы над безопасностью ядерных объектов Украины.
"Важная встреча с генеральным директором МАГАТЭ Гросси. США продолжают поддерживать работу МАГАТЭ по обеспечению безопасности ядерных объектов в Украине", - написала Дженкинс.
- Ранее в МАГАТЭ приняли резолюцию с требованием к России вывести войска из ЗАЭС.
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