МАГАТЭ: На Хмельницкой АЭС остановились оба энергоблока, на Ровенской - один
В МАГАТЭ объявили, что из-за российских обстрелов в Украине произошел сбой в работе двух АЭС: на Хмельницкой - остановились оба энергоблока, на Ровенской - один
Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает "Интерфакс-Украина".
"Подключение к сети Хмельницкая АЭС полностью потеряла в 18:35 по местному времени 15 ноября. После того как 4 действующие линии электропередач на объекте были постепенно потеряны в течение двух с половиной часов из-за ракетных ударов по энергетической инфраструктуре страны. В этот период 2 реактора станции были остановлены, что привело к прекращению поставок электроэнергии в дома, на фабрики и другие объекты", – говорится в релизе.
Спустя более 9 часов – в 3:45 – ХАЭС возобновила внешнее электроснабжение по двум резервным линиям электропередачи, а дизель-генераторы были остановлены. Приблизительно еще через час одна из этих линий снова была потеряна и восстановлена лишь в 11:25. Два реакторных блока остаются в режиме остановки.
Сбой произошел также в работе Ровенской АЭС. Днем, 15 ноября, РАЭС лишилась связи с одной из своих линий электропередач 750 кВ. В результате станция снизила мощность, а один из четырех ее блоков автоматически отключился.
В 4:00, 16 ноября, станция увеличила мощность еще одного блока, чтобы продолжить подачу электроэнергии в сети Украины.
- По состоянию на 2 ноября ущерб от оккупации ЗАЭС войсками РФ составил более 28 млрд грн.
- Американский Институт изучения войны предположил, что РФ стремится перевести ЗАЭС в российскую энергосеть.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.98
Покупка 39.98Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 40.25Продажа 41.39
- Актуальное
- Важное