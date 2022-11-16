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МАГАТЭ: На Хмельницкой АЭС остановились оба энергоблока, на Ровенской - один

16 ноября, 2022 среда
22:34
Экономика Хмельницкая АЭС

В МАГАТЭ объявили, что из-за российских обстрелов в Украине произошел сбой в работе двух АЭС: на Хмельницкой - остановились оба энергоблока, на Ровенской - один

Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает "Интерфакс-Украина".

"Подключение к сети Хмельницкая АЭС полностью потеряла в 18:35 по местному времени 15 ноября. После того как 4 действующие линии электропередач на объекте были постепенно потеряны в течение двух с половиной часов из-за ракетных ударов по энергетической инфраструктуре страны. В этот период 2 реактора станции были остановлены, что привело к прекращению поставок электроэнергии в дома, на фабрики и другие объекты", – говорится в релизе.

Спустя более 9 часов – в 3:45 – ХАЭС возобновила внешнее электроснабжение по двум резервным линиям электропередачи, а дизель-генераторы были остановлены. Приблизительно еще через час одна из этих линий снова была потеряна и восстановлена лишь в 11:25. Два реакторных блока остаются в режиме остановки.

Сбой произошел также в работе Ровенской АЭС. Днем, 15 ноября, РАЭС лишилась связи с одной из своих линий электропередач 750 кВ. В результате станция снизила мощность, а один из четырех ее блоков автоматически отключился.

В 4:00, 16 ноября, станция увеличила мощность еще одного блока, чтобы продолжить подачу электроэнергии в сети Украины.

  • По состоянию на 2 ноября ущерб от оккупации ЗАЭС войсками РФ составил более 28 млрд грн.
  • Американский Институт изучения войны предположил, что РФ стремится перевести ЗАЭС в российскую энергосеть.

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война с Россией
ядерная безопасность
Ровенщина
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