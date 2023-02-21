МАГАТЭ и Иран обсуждают верификацию обогащения урана
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обсуждает с Ираном результаты недавней верификационной деятельности Агентства
Об этом информирует МАГАТЭ в твиттере .
Обсуждение проходит на фоне недавних сообщений об обнаружении в Иране обогащенного урана, уровень концентрации которого близок к вооруженному.
"Генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси уверяет, что МАГАТЭ обсуждает с Ираном результаты недавней верификационной деятельности Агентства и проинформирует Совет руководителей МАГАТЭ при необходимости", - говорится в сообщении.
Издание Reuters добавляет, что МАГАТЭ обычно фиксирует значительные изменения в деятельности Ирана или в спецотчетах для Совета руководителей Агентства, или в регулярных ежеквартальных отчетах, публикуемых перед заседанием Совета. Пока никакого такого отчета не опубликовали.
- 20 февраля стало известно, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили в Иране обогащенный до 84% уран, очень близкий к уровню ядерного заряда.
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