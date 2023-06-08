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МАГАТЭ: Если темпы падения уровня воды сохранятся, ЗАЭС не сможет перекачивать воду из Каховского водохранилища через два дня

8 июня, 2023 четверг
01:23
Война с Россией

МАГАТЭ обеспокоено, что через два дня ЗАЭС уже не сможет получать воду для охлаждения из водохранилища Каховской ГЭС

Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Уровень воды в Каховском водохранилище по состоянию на 18:00 по киевскому времени упал на 2,8 метра до отметки в 14,03 метра.

Почасовые темпы потерь несколько замедлились – до 5-7 см/час, в отличие от вчерашних показателей в 11 см/час.

Гросси добавил, что в случае если уровень воды упадет ниже 12,7 метров, то Запорожская атомная электростанция больше не сможет перекачивать воду из резервуара на площадку.

"Поскольку полная степень повреждения плотины остается неизвестной, невозможно предположить, может ли это произойти и когда. Однако, если текущая скорость падения сохранится, уровень 12,7 метра может быть достигнут в течение следующих двух дней", - заявил Гросси.

В заявлении говорится, что готовясь к такому повороту событий, ЗАЭС постоянно пополняет свои запасы из Каховского водохранилища, пока есть такая возможность.

При максимальном заполнении их будет достаточно, чтобы обеспечить станцию водой, необходимой для охлаждения шести реакторов, а также отработанного топлива в течение нескольких месяцев.

  • Напомним, 6 июня российскими оккупационными войсками был совершен подрыв Каховской ГЭС.
  • В Энергоатоме заявили , что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, но ситуация контролируемая.
  • По призыву Зеленского Гросси заявил , что возглавит следующую миссию МАГАТЭ на ЗАЭС после подрыва Россией Каховской ГЭС.
  • 7 июня в мэрии Энергодара заявили , что жителям лучше покинуть город, поскольку ситуация на ЗАЭС может выйти из-под контроля в любой момент.
ядерная безопасность
Запорожская АЕС
МАГАТЕ
Каховская ГЭС
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