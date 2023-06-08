Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Уровень воды в Каховском водохранилище по состоянию на 18:00 по киевскому времени упал на 2,8 метра до отметки в 14,03 метра.

Почасовые темпы потерь несколько замедлились – до 5-7 см/час, в отличие от вчерашних показателей в 11 см/час.

Гросси добавил, что в случае если уровень воды упадет ниже 12,7 метров, то Запорожская атомная электростанция больше не сможет перекачивать воду из резервуара на площадку.

"Поскольку полная степень повреждения плотины остается неизвестной, невозможно предположить, может ли это произойти и когда. Однако, если текущая скорость падения сохранится, уровень 12,7 метра может быть достигнут в течение следующих двух дней", - заявил Гросси.

В заявлении говорится, что готовясь к такому повороту событий, ЗАЭС постоянно пополняет свои запасы из Каховского водохранилища, пока есть такая возможность.

При максимальном заполнении их будет достаточно, чтобы обеспечить станцию водой, необходимой для охлаждения шести реакторов, а также отработанного топлива в течение нескольких месяцев.