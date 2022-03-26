МАГАТЭ должно взять ситуацию с захватом ЧАЭС и ЗАЭС под свой контроль во избежание катастрофы, - Костенко

Об этом он заявил в эфире "Еспресо TV"



"Я уже несколько раз делал соответствующие заявления и обвинял бездействие МАГАТЭ. МАГАТЭ в первую очередь должны были поднять проблематику захвата украинских АЭС на мировой уровень. С другой стороны, МАГАТЭ долгое время делали успокаивающие заявления, что ничего особенного не произошло на ЧАЭС и ЗАЭС", – объяснил Костенко



Костенко подчеркнул, что потеря системы мониторинга и энергообеспечения ЧАЭС представляет собой угрозу создания взрывной смеси, которая разнесет радиоактивные отходы на большую территорию.



“На ЧАЭС есть угроза образования взрывной смеси радиоактивных отходов. Похожая авария была в СССР, которая называлась Кыштымская радиационная авария. Хотя масштабы этой аварии СССР скрывал, известно, что были загрязнены большие территории с населением более 300 тыс. человек. Происходящее на ЧАЭС угрожает не только Украине, но и Беларуси и России”, – отметил Костенко.

Костенко добавил, что захват ЧАЭС должен был бы привести МАГАТЭ в реальное состояние работоспособности и взять под контроль ситуацию.