МАГАТЭ должно взять ситуацию с захватом ЧАЭС и ЗАЭС под свой контроль во избежание катастрофы, - Костенко
Бывший министр охраны окружающей среды Украины Юрий Костенко считает, что МАГАТЭ должно взять под полный контроль работу ЧАЭС и ЗАЭС во избежание аварийных ситуаций
Об этом он заявил в эфире "Еспресо TV"
"Я уже несколько раз делал соответствующие заявления и обвинял бездействие МАГАТЭ. МАГАТЭ в первую очередь должны были поднять проблематику захвата украинских АЭС на мировой уровень. С другой стороны, МАГАТЭ долгое время делали успокаивающие заявления, что ничего особенного не произошло на ЧАЭС и ЗАЭС", – объяснил Костенко
Костенко подчеркнул, что потеря системы мониторинга и энергообеспечения ЧАЭС представляет собой угрозу создания взрывной смеси, которая разнесет радиоактивные отходы на большую территорию.
“На ЧАЭС есть угроза образования взрывной смеси радиоактивных отходов. Похожая авария была в СССР, которая называлась Кыштымская радиационная авария. Хотя масштабы этой аварии СССР скрывал, известно, что были загрязнены большие территории с населением более 300 тыс. человек. Происходящее на ЧАЭС угрожает не только Украине, но и Беларуси и России”, – отметил Костенко.
- Напомним, 24 марта в Энергоатоме сообщили, что на временно оккупированную ЧАЭС прибыли российские пропагандисты , чтобы снять фейк о работе станции и скрыть утечки радиации.
- 23 марта в МАГАТЭ сообщили, что в Зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС происходят лесные пожары , выявлено незначительное повышение концентрации цезия в воздухе.
- На ЧАЭС удалось провести частичную ротацию персонала и эвакуацию людей, находившихся на территории станции.
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