МАГАТЭ должно способствовать выведению российских наемников со всех захваченных ядерных объектов и городов-спутников, - министр энергетики Украины
Международное агентство по атомной энергии должно больше говорить о ядерной опасности для международного сообщества и оказывать давление на РФ для вывода его войск с ядерных объектов Украины
Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко.
"Мы рассчитываем на ведущую роль и сильный голос МАГАТЭ в объяснении последствий ядерной опасности для международного сообщества и просим оказывать возможное давление на Россию для вывода ее войск и освобождения от боеприпасов всех захваченных украинских ядерных объектов и городов-спутников. Также важно ограничить доступ российских работников к файлам Украины", – подчеркнул он.
Галущенко считает, что представители РФ должны быть лишены возможности участвовать в инспекционной деятельности, миссиях и службах МАГАТЭ, по крайней мере, на территории тех стран, которые ввели санкции против России.
"По окончании войны Украина будет полагаться на чистую и безопасную ядерную энергию и новейшие технологии. Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества с агентством", – добавил министр.
- Отметим, что сегодня, 30 марта, состоялась встреча министра энергетики Украины Германа Галущенко на Южно-Украинской АЭС с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси
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