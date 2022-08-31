МАГАТЭ должно оценить готовность работников ЗАЭС действовать в случае аварии, - заместитель директора Института проблем безопасности АЭС
Миссия МАГАТЭ должна показать миру критическое состояние персонала Запорожской АЭС
Об этом в эфире Еспресо заявил заместитель директора по научной работе Института проблем безопасности АЭС Национальной академии наук Сергей Паскевич.
"Многие нарушения будут разоблачены, если они там есть и россияне через террор пытаются избежать ответственности и огласки злоупотреблений и нарушений, которые они уже совершили на ЗАЭС. Это обстрелы и нарушена целостность защитных барьеров", - сказал он.
Ученый не исключил, что делегацию МАГАТЭ не пустят на станцию.
"По некоторым сообщениям, мы знаем, что было обстреляно хранилище отработанного ядерного топлива, поэтому возможно были какие-то манипуляции с топливом и под прикрытием обстрелов они туда не пустят миссию МАГАТЭ. Одной из важных задач этой миссии является оценка готовности станции и персонала к выполнению действий в случае аварии. Это должно открыть глаза миссии, в каком состоянии находится персонал ЗАЭС, длительное время в заложниках и их психологическое и физическое состояние критическое. В миссии МАГАТЭ задача - это разоблачить и показать миру", - подытожил Паскевич.
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