Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией МАГАТЭ должен вывести ЗАЭС за кавычки конфликта и агрессии России к Украине, - экс-министр энергетики Оржель
Эксклюзив

МАГАТЭ должен вывести ЗАЭС за кавычки конфликта и агрессии России к Украине, - экс-министр энергетики Оржель

10 июня, 2023 суббота
16:43
Война с Россией

Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины (2019-2020), убежден, что территория ЗАЭС должна быть демилитаризованной зоной

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Главное, что должно сделать МАГАТЭ - вывести ЗАЭС за кавычки конфликта и агрессии России к Украине. То есть это должна быть демилитаризованная зона, пусть она даже будет подконтрольна военным ООН или другим военным. ЗАЭС точно должно быть вне войны, которую начала Россия против Украины. И это должно быть определено всеми субъектами, не только Украиной и Россией, но и мировыми организациями", - подчеркнул экс-министр энергетики.

Алексей Оржель отметил, что на станции должен работать украинский персонал для безопасной эксплуатации Запорожской АЭС.

"Оккупанты нарушают принципы безопасной эксплуатации ядерных объектов, поэтому это обязательство МАГАТЭ требовать выполнения принципов безопасности. Но на сегодняшний день главное – демилитаризация ЗАЭС, а затем со временем передача ее под контроль Украины", - сказал Оржель.

  • Ночью 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС (подробно об этом читайте по ссылке ). В Энергоатоме заявили , что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, но ситуация контролируемая.
  • 7 июня в мэрии Энергодара отметили , что жителям лучше покинуть город, поскольку ситуация на ЗАЭС может выйти из-под контроля в любой момент.
  • Также в МАГАТЭ заявили : если темпы падения уровня воды сохранятся, ЗАЭС не сможет перекачивать воду из Каховского водохранилища через два дня.
  • Впрочем, вечером 8 июня в МАГАТЭ отметили : по предварительным выводам экспертов, Запорожская АЭС должна иметь возможность откачивать воду из резервуара для охлаждения реакторов после того, как ее уровень опустится ниже критических 12,7 м. Однако для точной информации специалисты МАГАТЭ пригласили доступ к месту измерение уровня воды в водохранилище, а также канал Запорожской ТЭС, примыкающий к ЗАЭС.
  • 9 июня Энергоатом переводит последний энергоблок ЗАЭС в режим "холодной остановки"
Украина
Россия
ООН
оккупированные территории
Запорожская область
Запорожская АЕС
МАГАТЕ
Читайте также:
Україна Японія
10 июня, 2023 суббота
РФ выразила протест Японии из-за решения передать Украине технику
7 июня, 2023 среда
Офицер ВСУ обвинил Маляр во лжи насчет "капитального" строительства укреплений вокруг Бахмута
Володимир Зеленський
9 июня, 2023 пятница
"Есть результат": Зеленский заявил об успехах на фронте
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.81
    Покупка 36.81
    Продажа 37.36
  • EUR
    Покупка 39.75
    Продажа 40.5
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
10 июня
17:23
Эксклюзив
F-16
К осени прилетят в Украину F-16, а может и F-18, - польский политик Чех
17:04
Канада предоставит Украине 500 млн канадских долларов военной помощи
16:56
Великобритания и Украина
Подрыв Каховской ГЭС: Великобритания предоставит Украине 16 млн фунтов гуманитарной помощи
16:44
Мы все обязательно почувствуем украинское контрнаступление, - Зеленский
16:14
Загрязнение вредными веществами реки Ингулец превышает норму
16:11
Эксклюзив
Ковальчук, Уткин и Затулин являются новым "комитетом общенационального спасения" России, - Пионтковский
16:03
OPINION
Красный Крест, как и ООН, – ничтожны
15:47
Обновлено
В Киев с необъявленным визитом прибыл канадский премьер Трюдо
15:42
Шольц планирует провести телефонный разговор с Путиным: будет призывать закончить войну
15:24
СБУ объявила подозрение восьми коллаборантам, среди которых "министр транспорта" в Крыму
14:54
На территории Украины ожидается значительное похолодание: синоптик Наталья Диденко о погоде в эти выходные
14:32
Эксклюзив
Крымчане должны понимать, что Россия уже осознает свое отступление с полуострова, - польский политик Чех
14:25
Из-за подрыва Каховской ГЭС считаются пропавшими без вести 27 человек
14:18
В Турции раздался взрыв на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ: 5 человек погибли
14:11
Пригожин создает для себя программу постпутинской РФ, - Пионтковский
14:09
OPINION
Почему Запад толкает Украину к победе
14:01
"Манчестер Сити" – "Интер": онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
13:42
Телеканал "Рада" показал в эфире телемарафона кадры из МЧС РФ, якобы эвакуировавшего людей из Херсона
13:42
Дом c Херсонщины прибыло к побережью Одессы. 10 июня 2023 года
В Одессе прибившиеся к берегу мины из Херсона будут взрывать на месте, - Труханов
13:03
Из Каховского водохранилища вытекло 62% его объема, - Министерство защиты окружающей среды
12:46
РФ держит в Черном и Азовском морях десять кораблей – ракетоносителей нет
12:38
В этот день ушла из жизни Катерина Билокур
12:38
В Киеве только 15% укрытий полностью пригодны для использования, - Камышин
12:36
Германия изучает роль Польши в подрыве "Северных потоков", - The Wall Street Journal
12:01
OPINION
Путем Восточной революции
11:50
Часть российских войск держит оборону, а часть отступает, - британская разведка
11:41
Молдова поможет Украине в ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС
11:17
НАТО
Минобороны: Украина на Вильнюсском саммите получит алгоритм вступления в НАТО
11:01
В Херсоне уровень воды в Днепре упал на 31 сантиметр, - ОВА
11:00
На востоке Индии обрушилась шахта: трое погибших, среди них ребенок
10:37
Уровень воды в ставке-охладителе ЗАЭС стабилен, – Энергоатом
10:25
Подрыв Каховской ГЭС: с подтопленных территорий эвакуировали 2588 человек
10:13
Обзор
У сборной новый тренер, сезон УПЛ завершен, Свитолина в четвертьфинале "Ролан Гаррос" и заявление Усика о Крыме: обзор новостей украинского спорта за неделю
10:06
OPINION
Главное – вернуться в реальность
09:59
Гигантские резиновые утки возвращаются в воды Гонконга
09:39
Армия РФ запустила ночью 8 крылатых ракет и 35 ударных дронов, большинство из них сбило ПВО
09:24
Эксклюзив
Северо-Крымский канал
Вода уже точно не будет поступать по Крымскому каналу, - гендиректор Укргидроэнерго
09:17
Подрыв Каховской ГЭС: уровень воды в акватории Николаева снизился до 88 сантиметров
09:07
Михаил Фридман
Национализация банка Фридмана: что изменится для вкладчиков после вступления в силу нового закона
08:53
Обновлено
Атака "шахедов" на Одессу: обломки попали в многоэтажку, 3 человека погибли, более 10 - ранены
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV