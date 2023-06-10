Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Главное, что должно сделать МАГАТЭ - вывести ЗАЭС за кавычки конфликта и агрессии России к Украине. То есть это должна быть демилитаризованная зона, пусть она даже будет подконтрольна военным ООН или другим военным. ЗАЭС точно должно быть вне войны, которую начала Россия против Украины. И это должно быть определено всеми субъектами, не только Украиной и Россией, но и мировыми организациями", - подчеркнул экс-министр энергетики.

Алексей Оржель отметил, что на станции должен работать украинский персонал для безопасной эксплуатации Запорожской АЭС.

"Оккупанты нарушают принципы безопасной эксплуатации ядерных объектов, поэтому это обязательство МАГАТЭ требовать выполнения принципов безопасности. Но на сегодняшний день главное – демилитаризация ЗАЭС, а затем со временем передача ее под контроль Украины", - сказал Оржель.