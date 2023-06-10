МАГАТЭ должен вывести ЗАЭС за кавычки конфликта и агрессии России к Украине, - экс-министр энергетики Оржель
Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины (2019-2020), убежден, что территория ЗАЭС должна быть демилитаризованной зоной
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Главное, что должно сделать МАГАТЭ - вывести ЗАЭС за кавычки конфликта и агрессии России к Украине. То есть это должна быть демилитаризованная зона, пусть она даже будет подконтрольна военным ООН или другим военным. ЗАЭС точно должно быть вне войны, которую начала Россия против Украины. И это должно быть определено всеми субъектами, не только Украиной и Россией, но и мировыми организациями", - подчеркнул экс-министр энергетики.
Алексей Оржель отметил, что на станции должен работать украинский персонал для безопасной эксплуатации Запорожской АЭС.
"Оккупанты нарушают принципы безопасной эксплуатации ядерных объектов, поэтому это обязательство МАГАТЭ требовать выполнения принципов безопасности. Но на сегодняшний день главное – демилитаризация ЗАЭС, а затем со временем передача ее под контроль Украины", - сказал Оржель.
- Ночью 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС (подробно об этом читайте по ссылке ). В Энергоатоме заявили , что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, но ситуация контролируемая.
- 7 июня в мэрии Энергодара отметили , что жителям лучше покинуть город, поскольку ситуация на ЗАЭС может выйти из-под контроля в любой момент.
- Также в МАГАТЭ заявили : если темпы падения уровня воды сохранятся, ЗАЭС не сможет перекачивать воду из Каховского водохранилища через два дня.
- Впрочем, вечером 8 июня в МАГАТЭ отметили : по предварительным выводам экспертов, Запорожская АЭС должна иметь возможность откачивать воду из резервуара для охлаждения реакторов после того, как ее уровень опустится ниже критических 12,7 м. Однако для точной информации специалисты МАГАТЭ пригласили доступ к месту измерение уровня воды в водохранилище, а также канал Запорожской ТЭС, примыкающий к ЗАЭС.
- 9 июня Энергоатом переводит последний энергоблок ЗАЭС в режим "холодной остановки"
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