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МАГАТЭ должен добраться ЗАЭС только через подконтрольную Украине территорию, - Кулеба

18 августа, 2022 четверг
02:02
Украина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил о возможных провокациях РФ относительно визита МАГАТЭ на территорию ЗАЭС и заявил, что делегация должна добраться до атомной электростанции только через контролируемую правительством Украины территорию

Об этом он рассказал в комментарии Общественному.

Кулеба планирует провести переговоры с Международным агентством по атомной энергии по условиям визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Он рассказал, что Россия будет распространять пропаганду, чтобы переложить на Украину ответственность.

"Мы понимаем, что сейчас Россия будет забивать информационное пространство своей пропагандой, перекладывая вину за недопуск МАГАТЭ на ЗАЭС в Украину. Но ничего у них не получится. То есть когда они готовятся что-то заблокировать, они заранее пропагандистскими методами начинают перекладывать ответственность, мы эти все трюки проходили , никто на них не покупается. То, что делает там Россия, это угроза не только Украине, но и всему миру", - рассказал министр.

По его словам, у МИДа есть принципиальная позиция относительно того, что МАГАТЭ должно добраться до ЗАЭС через территорию контролируемую правительством Украины, а не через Россию, а затем по оккупированным территориям.

"При всем остальном, я, мы будем совершенно открытыми и максимально учтем пожелания МАГАТЭ, с точки зрения логистики и с точки зрения безопасности", - добавил Кулеба.

  • 12 августа представитель России в ООН Василий Небензя выступил против демилитаризации Запорожской АЭС. В тот же день вицеспикер совета федерации РФ Константин Косачев назвал возвращение ЗАЭС под контроль Украины невозможным.
  • 14 августа Энергоатом сообщил, что обстрелы россиянами ЗАЭС повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.
  • 15 августа Энергоатом проинформировал, что на ЗАЭС повреждено распределительное устройство , станция работает с риском нарушений радиационной безопасности.
  • В тот же день визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС поддержало руководство ООН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сказал, что считает любую атаку на Запорожскую АЭС "самоубийственной" и призвал предоставить международным инспекторам доступ к атомной станции.
  • 17 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские дипломаты и атомщики работают над организацией визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

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Новости
оккупированные территории
Запорожская область
атомная энергетика
Дмитрий Кулеба
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