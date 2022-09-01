Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Чтобы с помощью самой влиятельной всемирной организации МАГАТЭ, которая занимается вопросом контроля над мирным атомом, решить проблему безопасности на ЗАЭС. У меня есть сомнения относительно удачного разрешения этой проблемы, потому что МАГАТЭ занимает странную позицию, делая определенные реверансы в сторону страны-агрессора РФ, пытающейся диктовать условия, в каком формате, какими силами и средствами должны работать международные эксперты на атомной станции", - отметил Селезнев.

По словам военного эксперта, чтобы иметь сильные переговорные позиции с путинской Россией, мы должны быть сильными и эффективными на поле боя.

"Наносить болезненные, разительные и чувствительные для российских оккупантов удары по их силам", - подчеркнул Селезнев.

1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) первого сентября отправилась из украинского города Запорожье на атомную электростанцию в контролируемом Россией городе Энергодар, несмотря на сообщение об интенсивном обстреле.

В Энергоатоме сообщили, что в результате обстрелов оккупантов на ЗАЭС сработала аварийная защита, отключился пятый энергоблок. Как отмечается, это уже второй раз за последние 10 дней преступные действия армии РФ привели к отключению блока и обесточению станции.

На Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ в сопровождении "тигров"

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