МАГАТЭ 6 сентября отчитается о своей миссии на Запорожскую АЭС

Об этом МАГАТЭ сообщает в Twitter .

"Во вторник Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси опубликует отчет по ситуации с ядерной и физической безопасностью и гарантиями в Украине, включая данные его миссии в ЗАЭС", - говорится в сообщении.

Позже в тот же день он проинформирует Совет Безопасности ООН о миссии на станцию.

29 августа стало известно, что миссия МАГАТЭ следует на Запорожскую АЭС. Это произошло после того, как 25 августа захваченная электростанция была впервые в истории отключена от электроэнергии .

31 августа , около трех часов дня, члены МАГАТЭ прибыли в Запорожье.

5 сентября, Запорожскую атомную электростанцию покинули четыре представителя МАГАТЭ. Два эксперта продолжат работать на станции

В этот же день в Энергоатоме заявили , что из-за обстрелов россиян во второй раз была отключена последняя линия, соединяющая ЗАЭС с энергосистемой.

Укргидрометцентр спрогнозировал новую вероятность перемещения радиации при условной аварии на Запорожской АЭС.

В вечернем обращении 5 сентября президент Зеленский заявил , что Запорожская станция вторично оказалась в шаге от радиационной катастрофы из-за российской пропаганды.

Вицепремьер Ирина Верещук требует от РФ предоставить коридор для эвакуации женщин и детей с территорий возле ЗАЭС.

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