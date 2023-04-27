МАФы и 15 капитальных построек: УПЦ МП масштабно застроила территорию киевской лавры, - и.о. гендиректора заповедника
В государственном заповеднике "Киево-Печерская лавра" зафиксировано большое количество нарушений, самые грубые из них – незаконная застройка
Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора заповедника Максим Остапенко, информирует "Радио Свобода".
"Для меня наиболее вопиющая ситуация – это самовольное строительство, которое осуществлялось на территории Лавры. В общей сложности 36 объектов построено, среди них 15 капитальных сооружений, которые не предусмотрены генеральным планом развития и сохранения этих памятников", – сказал он.
Остапенко отметил, что часть этих объектов являются малыми архитектурными формами (МАФами) и могут быть убраны. Он указал, что их строили для обслуживания приходивших в монастырь посетителей.
"Это и разнообразные торговые точки, и пристройки к сооружениям. Но параллельно с этим было построено еще 15 капитальных сооружений, в том числе фактически жилые дома, которые можно воспринимать как частную застройку наместника монастыря. И это совершенно недопустимая ситуация. Это нанесло колоссальный археологический вред. наследию Лавры, потому что каждое это сооружение уничтожило участки культурного слоя и древнерусского, и казацкого времени, и более поздних времен. Это фактически осуществлялось без всякого археологического надзора. заповедник.
- Полиция Киева сообщила 13 апреля, что по факту незаконного разрушения объекта на территории Киево-Печерской лавры следователи возбудили уголовное производство. В полиции отметили, что к ним с заявлением по обнаружению повреждений и разрушений одного из корпусов обратились представители Министерства культуры и информационной политики, комиссия которого по приему-передаче государственного имущества начала работу в Киево-Печерской лавре 12 апреля.
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