Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора заповедника Максим Остапенко, информирует "Радио Свобода".

"Для меня наиболее вопиющая ситуация – это самовольное строительство, которое осуществлялось на территории Лавры. В общей сложности 36 объектов построено, среди них 15 капитальных сооружений, которые не предусмотрены генеральным планом развития и сохранения этих памятников", – сказал он.

Остапенко отметил, что часть этих объектов являются малыми архитектурными формами (МАФами) и могут быть убраны. Он указал, что их строили для обслуживания приходивших в монастырь посетителей.

"Это и разнообразные торговые точки, и пристройки к сооружениям. Но параллельно с этим было построено еще 15 капитальных сооружений, в том числе фактически жилые дома, которые можно воспринимать как частную застройку наместника монастыря. И это совершенно недопустимая ситуация. Это нанесло колоссальный археологический вред. наследию Лавры, потому что каждое это сооружение уничтожило участки культурного слоя и древнерусского, и казацкого времени, и более поздних времен. Это фактически осуществлялось без всякого археологического надзора. заповедник.