Мадридский саммит радикально сменит НАТО, - Столтенберг

Об этом передает RaiNews со ссылкой на заявление Столтенберга.

"В Мадриде нас ждет саммит, который трансформирует НАТО: мы будем принимать важные решения по вопросам обороны и сдерживания, мы модернизируем Альянс, утвердим "Стратегический компас", контакты с нашими азиатскими партнерами, а также со Швецией и Финляндией", - подчеркнул он. .

Кроме того, генсек НАТО отметил, что союзники в Альянсе готовы пройти "длинный путь" и поддержать Украину в борьбе с российской агрессией.

По его словам, во время саммита будет принято решение об увеличении расходов на оборону.

15 июня Столтенберг заявил , что впервые со времен холодной войны НАТО разместит заранее назначенные силы и вооружения на восточном фланге. Генеральный секретарь альянса подчеркнул, что своевременное размещение вооруженных сил и техники на восточном фланге, которое было осуществлено впервые со времен холодной войны, поможет НАТО быстрее отреагировать на угрозу России.

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