Мадридский саммит радикально сменит НАТО, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что саммит в Мадриде трансформирует Альянс, во время саммита будет принято решение об увеличении расходов на оборону
Об этом передает RaiNews со ссылкой на заявление Столтенберга.
"В Мадриде нас ждет саммит, который трансформирует НАТО: мы будем принимать важные решения по вопросам обороны и сдерживания, мы модернизируем Альянс, утвердим "Стратегический компас", контакты с нашими азиатскими партнерами, а также со Швецией и Финляндией", - подчеркнул он. .
Кроме того, генсек НАТО отметил, что союзники в Альянсе готовы пройти "длинный путь" и поддержать Украину в борьбе с российской агрессией.
По его словам, во время саммита будет принято решение об увеличении расходов на оборону.
- 15 июня Столтенберг заявил , что впервые со времен холодной войны НАТО разместит заранее назначенные силы и вооружения на восточном фланге. Генеральный секретарь альянса подчеркнул, что своевременное размещение вооруженных сил и техники на восточном фланге, которое было осуществлено впервые со времен холодной войны, поможет НАТО быстрее отреагировать на угрозу России.
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