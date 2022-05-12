Мадонна собирает деньги для украинских детей, пострадавших от российской агрессии, - соучредитель фонда "Голоса детей" Сафаров
В течение года Мадонна и известный NFT-художник beeple создавали проект "Мать творения", часть денег пойдет на помощь украинским детям
Об этом сообщил соучредитель фонда "Голоса детей" Азад Сафаров.
В течение года Мадонна и NFT-художник beeple создали триптих "Mother of Creation", состоящий из NFT-видео.
Собранные от продажи средства отдадут трем благотворительным организациям в мире. Одной из них избрали фонд "Голоса детей".
Платформа "MoonPay", которая будет собирать деньги аукциона, выделит дополнительно по $100 тысяч каждой из трех организаций.
- Напомним, российские военные вывезли на территорию РФ около 2 тысяч украинских детей. Оккупанты похищают детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из Луганской и Донецкой областей
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