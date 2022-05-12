Об этом сообщил соучредитель фонда "Голоса детей" Азад Сафаров.



В течение года Мадонна и NFT-художник beeple создали триптих "Mother of Creation", состоящий из NFT-видео.



Собранные от продажи средства отдадут трем благотворительным организациям в мире. Одной из них избрали фонд "Голоса детей".

Напомним, российские военные вывезли на территорию РФ около 2 тысяч украинских детей. Оккупанты похищают детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из Луганской и Донецкой областей

Аукцион продлится два дня.Платформа "MoonPay", которая будет собирать деньги аукциона, выделит дополнительно по $100 тысяч каждой из трех организаций.

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