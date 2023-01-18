Мадонна объявила о большом мировом турне, посвященном 40-летию карьеры.

Об этом сообщает BBC.

"Я с радостью выучу как можно больше песен, надеюсь подарить своим поклонникам шоу, которого они ждали", - заявила Мадонна.

На каждом концерте Мадонна будет исполнять свои главные хиты – начиная с дебютного альбома 1983 года и вплоть до современных треков, записанных в 2019 году.

Первый концерт состоится 15 июля в Ванкувере. После этого певица выступит в Лондоне, Барселоне, Париже, Детройте, Чикаго, Майами, Нью-Йорке и других городах.

Финальное шоу Мадонны состоится в Амстердаме – 1 декабря.

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