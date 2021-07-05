Мадейра откроет границу для COVID-привитых любыми вакцинами

Об этом сообщает Reuters, передает "Европейская правда".

Европейский Союз, который запустил на прошлой неделе свой цифровой COVID-сертификат, на данный момент позволил только четыре вакцины - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Государства-члены могут принять решение о расширении сертификата европейским путешественникам, вакцинированным другими прививками.

Материковая часть Португалии принимает туристов только с одной из четырех вакцин, но Мадейра заявила, что те, кто получил другие прививки, такие как китайские вакцины Sinovac или индийские Covaxin, смогут посетить атлантические острова.

Министр здравоохранения Мадейры Педро Рамос сказал, что все вакцинированные будут приняты, "потому что, если миллионы людей будут вакцинированы этими вакцинами (не одобрен ЕС, - ред.), их уровень защиты будет таким же, как и в других". Решение было объявлено на фоне критики по поводу того, что ЕС не включил Covishield, версию вакцины AstraZeneca, произведенную Институтом сыворотки в Индии, в список одобренных вакцин для сертификата.