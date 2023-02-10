Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Массированные авиаудары по Украине с раннего утра. Якобы реакция на очень успешные визиты президента Зеленского в европейские столицы в последние дни, где его встречали как члена семьи", - написал он.

"Как и в случае с такими ударами раньше, шансов сломить решительность украинцев нет", – добавил Маасикас.