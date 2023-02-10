Маасикас о массированном ракетном обстреле Украины 10 февраля: это реакция на успешные визиты Зеленского в ЕС.
Массированный ракетный обстрел РФ по Украине утром 10 февраля является реакцией на успешные визиты президента Владимира Зеленского в ряд европейских столиц
Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.
"Массированные авиаудары по Украине с раннего утра. Якобы реакция на очень успешные визиты президента Зеленского в европейские столицы в последние дни, где его встречали как члена семьи", - написал он.
"Как и в случае с такими ударами раньше, шансов сломить решительность украинцев нет", – добавил Маасикас.
- 10 февраля российская армия атаковала Украину ракетами : в нескольких областях есть попадания по инфраструктуре, также работала ПВО.
- Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию для встречи с премьер-министром Риши Сунаком и королем Чарльзом III. Также он выступил в британском парламенте.
- Зеленский посетил британскую военную базу, где готовятся украинские воины.
- 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для участия в саммите ЕС.
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