Маас: Германия стремится к лучшим отношениям с Россией, но нужен прогресс по разрешению конфликта на Донбассе

Об этом сообщает FAZ .



На Берлинском форуме по международной политике Хайко Маас заявил, что Германия должна оставаться лидером в сфере экономики и технологий и продолжать вклад в НАТО, в частности для успешного противостояния Китаю и России.



По словам министра иностранных дел Германии Россия и Китай давят на основанный на правилах порядок, международное право и универсальные права человека.



Он добавил, что хотел бы, чтобы Германия и РФ имели лучшие отношения, однако для этого нужно добиться прогресса в разрешении конфликта на Донбассе. Со своей стороны, российская сторона отказалась участвовать во встрече министров иностранных дел государств нормандского формата.

Напомним, 15 ноября Германия вместе с Францией предупредили о последствиях для РФ в случае полномасштабного нападения на Украину.

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