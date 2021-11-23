Маас: Германия стремится к лучшим отношениям с Россией, но нужен прогресс по разрешению конфликта на Донбассе
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что для улучшения отношений с РФ требуется прогресс в разрешении конфликта на Востоке Украины
Об этом сообщает FAZ .
На Берлинском форуме по международной политике Хайко Маас заявил, что Германия должна оставаться лидером в сфере экономики и технологий и продолжать вклад в НАТО, в частности для успешного противостояния Китаю и России.
По словам министра иностранных дел Германии Россия и Китай давят на основанный на правилах порядок, международное право и универсальные права человека.
Он добавил, что хотел бы, чтобы Германия и РФ имели лучшие отношения, однако для этого нужно добиться прогресса в разрешении конфликта на Донбассе. Со своей стороны, российская сторона отказалась участвовать во встрече министров иностранных дел государств нормандского формата.
- Напомним, 15 ноября Германия вместе с Францией предупредили о последствиях для РФ в случае полномасштабного нападения на Украину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.74
Покупка 26.74Продажа 27.03
-
EUR
Покупка 30.02Продажа 30.46
- Актуальное
- Важное