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M142 Himars: какое оружие США отправит Украине

2 июня, 2022 четверг
03:37
война с Россией

Джо Байден объявил, что США отправят в Украину передовые ракетные системы. Новое оружие – реактивная система залпового огня Himars или РСЗО: мобильный блок, который может одновременно запускать несколько высокоточных ракет

Объяснение опубликовало издание The Guardian.

Издание сообщает, что высокомобильная артиллерийская ракетная система может поражать российские цели на расстоянии до 50 миль (80 км). И Украина, и Россия уже используют РСЗО, но Himars имеет отличную дальность и точность.

Система M142 Himars (High Mobility Artillery Rocket System) – это модернизированная, более легкая и более маневровная версия гусеничной РСЗО M270, разработанной в 1970-х годах для войск США и союзных сил.

Подразделения Himars имеют одну предварительно загруженную капсулу из шести управляемых ракет калибра 227 мм (M270 несет две капсулы) или одну большую капсулу, загруженную тактической ракетой армейской тактической ракетной системы (ATACMS). США не предоставят Украине ATACMS, дальность которой составляет 300 км.

С небольшим экипажем Himars могут запустить капсулу и загрузить новую в считанные минуты, без других транспортных средств. Военным понадобится определенная подготовка.

Himars предоставит украинским военнослужащим возможность наносить удары в тылу России и на расстояниях, которые лучше защищены. Ракеты с GPS-управлением, которыми стреляет Himars, имеют дальность действия примерно вдвое больше, чем у гаубиц M777, которые США недавно предоставили украинским войскам.

Президент США написал в New York Times, что современные ракеты позволят украинцам "точнее поражать ключевые цели в поле боя в Украине". Однако США планируют ограничить дальность ракет, предоставляемых Украине, чтобы избежать их использования для поражения целей глубоко внутри России.

"Мы не собираемся посылать в Украину ракетные системы, которые могут нанести удар по России", – сказал Байден.

После вторжения России 24 февраля США чувствительно относились к любым действиям по поддержке Киева, которые могли бы спровоцировать Москву вывести войну за пределы границ Украины.

The Guardian сообщает, что Украина несколько раз использовала собственные ракеты, беспилотники и вертолеты для поражения близлежащих российских целей в соседних Курской и Белгородской областях. Если бы США предоставляли ATACMS, они теоретически имели возможность нанести удары по основным российским городским центрам и военным базам, включая аэродромы, с которых начинаются атаки на Украину.

"Украинцы дали заверение, что не будут использовать эти системы против российской территории", – сказал американский чиновник.

  • 1 июня Байден объявил, что США будут переданы Украине ракетные системы для точных ударов внутри страны. 
  • В Пентагоне раскрыли детали объявленного президентом Джо Байденом нового пакета помощи для Украины стоимостью 700 млн. долларов. Это уже одиннадцатый пакет военной помощи для Украины по запасам Пентагона с августа 2021 года.

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