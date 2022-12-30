Лыжный и Буковельский экспрессы отправились в первые рейсы
30 декабря в первые рейсы отправились два экспресса - Лыжный и Буковельский, в Славск и Ясину.
Об этом информирует Укрзализныця.
Утром из Киева в Славск стартовал в первый рейс "Лыжный экспресс" и из Львова в Ясину - "Буковельский экспресс". Ведомство уточняет, что "почти синхронно".
Сообщается, что оба поезда заполнены почти на 90%.
"И готовы быстро и комфортно домчать до гор!" - отметили в пресс-службе.
- 9 декабря стало известно, что на период зимних праздников Укрзализныця назначила "Лыжный экспресс" из Киева в Славское.
- В понедельник, 19 декабря, в первый рейс отправился поезд святого Николая.
- 20 декабря из Славянска и Краматорска Донецкой области отправился поезд святого Николая. Через пять дней поезд прибудет к детям в четырех прифронтовых областях. А 22 декабря волшебник посетил Балаклею и станцию Занки Изюмского направления.
- В период праздничных выходных по столице будет курсировать ретро-поезд на паровозной тяге. Рейсы запланированы на 24, 25, 31 декабря, 1, 7 и 8 января.
- 22 декабря стартовал горнолыжный сезон в Карпатах, семь поездов "Укрзалізниці " будут возить любителей прокатиться на лыжах.
- 26 декабря Укрзализныця объявила о запуске дополнительных рейсов в карпатском направлении из ряда украинских городов. Также, из-за спроса на билеты, был запущен бонусный рейс Киев – Кривой Рог.
- С 28 декабря на наиболее популярные направления путешествий украинцев добавили еще один Интерсити и новые вагоны.
- В пятницу, 30 декабря, в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале состоится концерт группы "Вопли Видоплясова". Ранее сообщалось о рождественском концерте на Центральном вокзале Киева с участием группы "Щука-Рыба".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.88
Покупка 39.88Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 41.38Продажа 42.5
- Актуальное
- Важное