Лыжный и Буковельский экспрессы отправились в первые рейсы

Об этом информирует Укрзализныця.

Утром из Киева в Славск стартовал в первый рейс "Лыжный экспресс" и из Львова в Ясину - "Буковельский экспресс". Ведомство уточняет, что "почти синхронно".

Сообщается, что оба поезда заполнены почти на 90%.

"И готовы быстро и комфортно домчать до гор!" - отметили в пресс-службе.

9 декабря стало известно, что на период зимних праздников Укрзализныця назначила "Лыжный экспресс" из Киева в Славское.

В понедельник, 19 декабря, в первый рейс отправился поезд святого Николая.

20 декабря из Славянска и Краматорска Донецкой области отправился поезд святого Николая. Через пять дней поезд прибудет к детям в четырех прифронтовых областях. А 22 декабря волшебник посетил Балаклею и станцию Занки Изюмского направления.

В период праздничных выходных по столице будет курсировать ретро-поезд на паровозной тяге. Рейсы запланированы на 24, 25, 31 декабря, 1, 7 и 8 января.

22 декабря стартовал горнолыжный сезон в Карпатах, семь поездов "Укрзалізниці " будут возить любителей прокатиться на лыжах.

26 декабря Укрзализныця объявила о запуске дополнительных рейсов в карпатском направлении из ряда украинских городов. Также, из-за спроса на билеты, был запущен бонусный рейс Киев – Кривой Рог.

С 28 декабря на наиболее популярные направления путешествий украинцев добавили еще один Интерсити и новые вагоны.

В пятницу, 30 декабря, в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале состоится концерт группы "Вопли Видоплясова". Ранее сообщалось о рождественском концерте на Центральном вокзале Киева с участием группы "Щука-Рыба".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb