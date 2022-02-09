Лыжница, которую не пустили на Олимпиаду-2022, покинула Беларусь из-за политических преследований
Белорусская лыжница Дарья Долидович с семьей была вынуждена покинуть страну из-за политических преследований за критику режима Александра Лукашенко
Об этом заявил отец и тренер лыжницы Сергей Долидович, сообщает Reuters.
Он выразил опасение, что на родине их семью могли обвинить в организации акций протеста и бросить в тюрьму.
"Дарью лишили права участвовать в соревнованиях. Я не вижу возможности для продолжения ее карьеры в Беларуси", - сказал Долидович.
Семья 17-летней лыжницы уже выехала в Польшу. В этом году спортсменка должна была закончить школу, и пока неясно, как она будет продолжать обучение за рубежом.
"Я планировала окончить школу в Беларуси, но родители сказали, что мы переезжаем. Я расстроена, конечно. Было бы проще остаться на несколько месяцев и окончить школу", - сказала Долидович.
В январе 2022 г. белорусские лыжницы Светлана Андриюк и Дарья Долидович рассказали, что Федерация лыжного спорта Беларуси отстранила их от участия в международных соревнованиях, обвинив в поддержке оппозиции.
Долидович предположила, что ее устранили из-за политических взглядов ее отца, критиковавшего самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
- 12 января стало известно, что из сборной Беларуси перед Олимпийскими играми в Пекине исключили лыжниц Светлану Андриюк и Дарью Долидович , поддерживавших оппозицию.
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