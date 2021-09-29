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Люстры Лофт - стильное дополнение к оригинальному интерьеру

29 сентября, 2021 среда
17:28
Общество

Большое количество стилевых направлений дошло до нашего времени. Некоторые из них отличаются простотой, необычностью и высоким качеством, а некоторые и вовсе сочетают в себе несколько видов направлений

Нередко современники организуют в своих домах или офисах стиль лофт и не лишним будет приобрести люстры loft в соответствующем исполнении. Они могут стать не только центральным элементом интерьера, но и яркой системой освещения.

Этому стилю присущи некоторые элементы:

  • стены из кирпича и без штукатурки
  • деревянные или бетонные полы;
  • большие окна и высокие потолки;
  • минимальное количество перегородок;
  • коммуникации, которые остаются на виду.

По мере развития этого стиля производители различных предметов и аксессуаров стали поддерживать лофт, соответственно начали производить продукцию в соответствующем стиле. Светильники, люстры и другие источники света не стали исключением.

Особенности люстр лофт

Основная функция - создание яркого света в большом количестве, в то время как функция украшения уходит на второй план. Все чаще и чаще такие люстры можно встретить в обычных домах и квартирах с их характерными чертами:

  • лаконичность;
  • простота линий;
  • грубоватость;
  • небрежность.

При выборе необходимо учитывать ряд качеств и характеристик, присущих практически каждой современной люстре. Анализируются показатели мощности, материал изготовления, габаритные размеры, количество плафонов, вид освещения и многое другое.

Чаще всего люстры Лофт - это крупные изделия, соответственно для компактных помещений они не подойдут. Преимущественно используется черный или белый цвет, хотя иногда применяются кислотные оттенки. Минимум декора - еще одна особенность люстр такого типа.

Использование дерева полностью исключается. Простые геометрические формы приветствуются. Большинство брендов используют дорогие материалы в производстве и в результате стоимость люстр недешевая. Но полученный результат удивительный.


Brille - надежный источник качественного освещения

В интернет-магазине Brille - большое количество люстр на выбор. Учитывая личные критерии и предпочтения, каждому удастся сделать более удачный выбор. Оформление заказа в режиме онлайн упрощается за счет использования соответствующего функционала. Доставка возможна любым транспортным перевозчиком на выбор. На территории Украины также работают физические магазины, куда можно пойти и проанализировать ассортимент наглядно.

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