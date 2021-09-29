Люстры Лофт - стильное дополнение к оригинальному интерьеру
Большое количество стилевых направлений дошло до нашего времени. Некоторые из них отличаются простотой, необычностью и высоким качеством, а некоторые и вовсе сочетают в себе несколько видов направлений
Нередко современники организуют в своих домах или офисах стиль лофт и не лишним будет приобрести люстры loft в соответствующем исполнении. Они могут стать не только центральным элементом интерьера, но и яркой системой освещения.
Этому стилю присущи некоторые элементы:
- стены из кирпича и без штукатурки
- деревянные или бетонные полы;
- большие окна и высокие потолки;
- минимальное количество перегородок;
- коммуникации, которые остаются на виду.
По мере развития этого стиля производители различных предметов и аксессуаров стали поддерживать лофт, соответственно начали производить продукцию в соответствующем стиле. Светильники, люстры и другие источники света не стали исключением.
Особенности люстр лофт
Основная функция - создание яркого света в большом количестве, в то время как функция украшения уходит на второй план. Все чаще и чаще такие люстры можно встретить в обычных домах и квартирах с их характерными чертами:
- лаконичность;
- простота линий;
- грубоватость;
- небрежность.
При выборе необходимо учитывать ряд качеств и характеристик, присущих практически каждой современной люстре. Анализируются показатели мощности, материал изготовления, габаритные размеры, количество плафонов, вид освещения и многое другое.
Чаще всего люстры Лофт - это крупные изделия, соответственно для компактных помещений они не подойдут. Преимущественно используется черный или белый цвет, хотя иногда применяются кислотные оттенки. Минимум декора - еще одна особенность люстр такого типа.
Использование дерева полностью исключается. Простые геометрические формы приветствуются. Большинство брендов используют дорогие материалы в производстве и в результате стоимость люстр недешевая. Но полученный результат удивительный.
Brille - надежный источник качественного освещения
В интернет-магазине Brille - большое количество люстр на выбор. Учитывая личные критерии и предпочтения, каждому удастся сделать более удачный выбор. Оформление заказа в режиме онлайн упрощается за счет использования соответствующего функционала. Доставка возможна любым транспортным перевозчиком на выбор. На территории Украины также работают физические магазины, куда можно пойти и проанализировать ассортимент наглядно.
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