Люксембург заморозил российские активы на 4,2 млрд. евро
В Люксембурге заморозили активы граждан и организаций, попавших под санкции Евросоюза из-за войны в Украине, на общую сумму около 4,627 млрд. евро
Об этом сообщает Министерство финансов герцогства.
"По запросу Министерства финансов Люксембургский бизнес-реестр (LBR) определил компании, зарегистрированные в Реестре торговли и компаний (RCS), для которых внесены лица, фигурирующие в санкционных списках", - говорится в сообщении.
В частности, заморожены депозиты и ценные бумаги более 90 физических лиц и 1100 компаний, подвергшихся санкциям.
Минфин Люксембурга заверил, что тесно сотрудничает со структурами Евросоюза и заинтересованными ведомствами стран-участниц ЕС, добиваясь, чтобы применение санкций было эффективным.
- Напомним, в конце мая РФ публично заявила, что в результате санкций Запада было заморожено около $300 млрд активов ее Центробанка. Еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс отметил, что с начала полномасштабной войны России против Украины заблокировали около €23 млрд.
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