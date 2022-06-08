Люксембург заморозил российские активы на 4,2 млрд. евро

Об этом сообщает Министерство финансов герцогства.

"По запросу Министерства финансов Люксембургский бизнес-реестр (LBR) определил компании, зарегистрированные в Реестре торговли и компаний (RCS), для которых внесены лица, фигурирующие в санкционных списках", - говорится в сообщении.

В частности, заморожены депозиты и ценные бумаги более 90 физических лиц и 1100 компаний, подвергшихся санкциям.

Минфин Люксембурга заверил, что тесно сотрудничает со структурами Евросоюза и заинтересованными ведомствами стран-участниц ЕС, добиваясь, чтобы применение санкций было эффективным.

Напомним, в конце мая РФ публично заявила, что в результате санкций Запада было заморожено около $300 млрд активов ее Центробанка. Еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс отметил, что с начала полномасштабной войны России против Украины заблокировали около €23 млрд.

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