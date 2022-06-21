Люксембург выделил 15% оборонного бюджета в поддержку ВСУ, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Люксембург предоставил 15% оборонного бюджета в поддержку украинской армии
Об этом он сказал на брифинге с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем в Киеве, который опубликовала пресс-служба ОПУ .
"Люксембург нам постоянно помогал. Если сказать о помощи поддержки нашей армии, то 15% всего оборонного бюджета, хотя премьер-министр не любит об этом говорить, Люксембург выделил нашим защитникам и защитницам", - заявил президент
Зеленский подчеркнул, что это большая помощь.
"Если бы каждое государство в мире выделило примерно такие бюджеты, то, думаю, мы бы уже победили", - подытожил он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.34
Покупка 34.34Продажа 35.09
-
EUR
Покупка 35.92Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное