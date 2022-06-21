Люксембург выделил 15% оборонного бюджета в поддержку ВСУ, - Зеленский

Об этом он сказал на брифинге с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем в Киеве, который опубликовала пресс-служба ОПУ .

"Люксембург нам постоянно помогал. Если сказать о помощи поддержки нашей армии, то 15% всего оборонного бюджета, хотя премьер-министр не любит об этом говорить, Люксембург выделил нашим защитникам и защитницам", - заявил президент

Зеленский подчеркнул, что это большая помощь.

"Если бы каждое государство в мире выделило примерно такие бюджеты, то, думаю, мы бы уже победили", - подытожил он.