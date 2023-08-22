Люксембург присоединился к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины
Люксембург присоединился к согласованной на саммите НАТО в июле декларации G7, предусматривающей предоставление гарантий безопасности для Украины
Об этом 22 августа сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Я благодарен Люксембургу за присоединение к Декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины. Я благодарю Люксембург и его народ за непоколебимую поддержку Украины, которая основывается на общих демократических идеалах и общих интересах нашей евроатлантической семьи", - написал он.
Декларация о гарантиях безопасности для Украины
В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К сделке смогут присоединиться все желающие. Президент США Джо Байден заявил, что в декларации прописана поддержка Украины на близкую и дальнюю перспективы.
В этот день к декларации присоединились Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция. Позже также Испания, Чехия, Нидерланды, Бельгия и Португалия.
18 июля на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что Киев хочет, чтобы все страны ООН рассмотрели возможность присоединения к декларации Группы семи о гарантиях безопасности для Украины
3 августа стало известно, что Украина начала переговоры с США по предоставлению гарантий безопасности.
Второй страной, с которой Украина начала переговоры по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности, стала Великобритания. Переговоры с Лондоном начались 11 августа.
По состоянию на 18 августа уже 25 стран присоединились к декларации G7 .
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