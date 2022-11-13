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Люксембург предоставил украинским следователям 3D-сканеры для фиксации военных преступлений РФ

13 ноября, 2022 воскресенье
18:29
Технологии

Министерство обороны Люксембурга отправляет в Украину 30 3D-сканеров, которые помогут раскрыть военные преступления РФ

Об этом сообщает люксембургская ежедневная газета Tageblatt.

Люксембургская компания Artec3D передала украинским криминалистам 30 беспроводных сканеров Artec Leo. Общая сумма груза, оплаченная министерством обороны Люксембурга, превышает миллион евро.

Руководитель Artec3D Артём Юхин в комментарии газете утверждает, что сканерами уже пользуются полицейские и криминалисты в Америке, Японии и Канаде. Прибор нужно навести на объекты или на поверхности сканирования, затем трехмерное изображение передается на ноутбук. Устройство используют для реконструкции черепов из обломков костей, изготовления индивидуальных протезов и даже для определения движения скорости попавшего в ДТП автомобиля.

"Сейчас они едут в Украину, чтобы документировать там военные преступления", – отмечает Юхин.

  • Пять IT-компаний присоединились к сбору средств на создание флота морских дронов, инициированного президентом Украины.
  • Правительство Германии предоставит Украине дополнительный миллиард евро из своего бюджета на 2023 год. Сообщается, что средства будут направлены на защиту от российских кибератак и сбор доказательств военных преступлений России.

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война с Россией
оккупированные территории
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