Люксембург предоставил Украине 250 млн евро помощи

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Твиттере.

"О величии страны свидетельствуют ее действия. Поговорил с Премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем. Рассказал о гуманитарной ситуации. Поблагодарил за €250 млн помощи, лидерство в санкционной политике, поддержку украинских беженцев. Обсудили следующие шаги Украины на пути в ЕС", – говорится в сообщении.

Напомним, в Нидерландах прошла акция сбора денег, чтобы помочь жертвам войны в Украине. В течение 1 дня собрали более 106 миллионов евро.

Совет исполнительных директоров Всемирного банка 8 марта утвердил пакет дополнительной бюджетной поддержки для Украины под названием "Финансирование выхода из чрезвычайной экономической ситуации в Украине" или "Свободная Украина" на сумму $489 млн.