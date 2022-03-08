Люксембург предоставил Украине 250 млн евро помощи
Люксембург предоставляет Украине 250 миллионов евро помощи для противостояния агрессии РФ
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Твиттере.
"О величии страны свидетельствуют ее действия. Поговорил с Премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем. Рассказал о гуманитарной ситуации. Поблагодарил за €250 млн помощи, лидерство в санкционной политике, поддержку украинских беженцев. Обсудили следующие шаги Украины на пути в ЕС", – говорится в сообщении.
- Напомним, в Нидерландах прошла акция сбора денег, чтобы помочь жертвам войны в Украине. В течение 1 дня собрали более 106 миллионов евро.
- Совет исполнительных директоров Всемирного банка 8 марта утвердил пакет дополнительной бюджетной поддержки для Украины под названием "Финансирование выхода из чрезвычайной экономической ситуации в Украине" или "Свободная Украина" на сумму $489 млн.
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