Люксембург передаст Украине военную помощь

Об этом написал вице-премьер Франсуа Бауш в Twitter.

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"В знак солидарности и поддержки Украины в ее борьбе против российского вторжения правительство Люксембурга после предложения Управления обороны и Армии Люксембурга решило поставить 100 противотанковых средств, 20 тысяч патронов, внедорожники и палатки", - сообщил он.