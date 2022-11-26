Об этом говорится в заявлении министерства обороны Люксембурга.

Отмечается, что страна передала Украине шесть беспилотных летательных аппаратов Primoco One 150. Они были закуплены в рамках военной помощи украинским военным после вторжения РФ.

Известно, что Primoco One 150 – это БПЛА среднего размера, разработанный и изготовленный чешской компанией Primoco UAV. Беспилотник предназначен для выполнения задач наблюдения и разведки. В сентябре 2020 года дрон успешно провел свое первое лётное испытание для военного применения.

Primoco One 150 имеет максимальную взлетную массу 150 кг, а время полета – до 15 часов. Общий спектр беспилотника достигает до 2000 км.

Также беспилотник может выполнять взлет и посадку в любое время суток даже при неблагоприятных погодных условиях.

21 ноября министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш сообщил о предоставлении Украине внедорожников Humvee. Кроме того, министерство обороны Люксембурга отправило в Украину 30 3D-сканеров, помогающих раскрыть военные преступления РФ.

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