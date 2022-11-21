Люксембург передает Украине внедорожники Humvee
Министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш сообщил о предоставлении Украине внедорожников Humvee
Об этом Франсуа Бауш написал в твиттере .
Армия Люксембурга и Минобороны поддерживают Вооруженные силы Украины, посылая дополнительные высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства - Humvee.
Они усилят Украину в осуществлении ее права на самооборону. Люксембург будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - говорится в его сообщении.
- Кроме того, министерство обороны Люксембурга отправило в Украину 30 3D-сканеров, помогающих раскрыть военные преступления РФ.
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