Об этом Франсуа Бауш написал в твиттере .

Армия Люксембурга и Минобороны поддерживают Вооруженные силы Украины, посылая дополнительные высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства - Humvee.

Они усилят Украину в осуществлении ее права на самооборону. Люксембург будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - говорится в его сообщении.

Кроме того, министерство обороны Люксембурга отправило в Украину 30 3D-сканеров, помогающих раскрыть военные преступления РФ.