Люксембург открывается для путешествий украинцев

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Люксембург открывается для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Плюс одна страна ЕС, с которой восстанавливаем полноценное действие безвиза", - написал Кулеба.



Он добавил, что в ведомстве действует интерактивная карта для путешествующих из Украины, где можно посмотреть условия для въезда в страны мира.