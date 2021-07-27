Люксембург открывается для путешествий украинцев
По рекомендации Совета ЕС отныне Люксембург открывается для всех типов путешествий украинцев
Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Люксембург открывается для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Плюс одна страна ЕС, с которой восстанавливаем полноценное действие безвиза", - написал Кулеба.
Он добавил, что в ведомстве действует интерактивная карта для путешествующих из Украины, где можно посмотреть условия для въезда в страны мира.
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