Люксембург открыл границы для украинских туристов
Люксембург с 28 июля открыл границы для украинских туристов
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.
"Люксембург открывается для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС", - написал Кулеба.
Согласно сообщению на правительственном портале tripadvisor, украинцам для въезда в Люксембург необходимо иметь действующий заграничный биометрический паспорт, документальное подтверждение цели поездки, подтверждение финансовой состоятельности, а также полис медицинского страхования, который признается в странах Евросоюза.
Кроме того, перед посадкой на самолет требовать представить сертификат о полном прохождении вакцинации вакцинами AstraZeneca, BiNTech / Pfizer, Johnson & Johnson и Moderna. Вместо сертификата о прививках можно предъявить сертификат о выздоровлении с положительным тестом на COVID-19, дата выдачи которого не превышает 180 дней с момента тестирования. В Люксембург можно путешествовать с отрицательным результатом ПЦР-теста сделанного не позднее чем за 72 часа до вылета.
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