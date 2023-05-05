"Люксембург, Люксембург" Лукича ворвался в десятку самых кассовых украинских фильмов времен независимости

Об этом сообщили в Госкино Украины.

Отмечают, что бокс-офис фильма пересек отметку в 25 млн 361 тыс. грн. Лента заняла 10-ю позицию списка самых кассовых лент украинского проката, тем самым обогнав "Секс и ничего личного".

Сюжет вращается вокруг двух братьев-близнецов, отправляющихся в Люксембург, чтобы увидеть в последний раз своего больного отца.

"Но будет ли человек, которого они там встретят, таким же крутым папой, каким они его помнят?" – говорится в описании фильма.

Лента создана при поддержке Государственного агентства Украины по кино. В мае 2022 года она стала одним из пяти участников программы поддержки международного продвижения украинских фильмов «proMOTION», начатой Украинским институтом. Международная промоподдержка в рамках программы осуществляется при помощи Göteborg Film Fund.

Прокат фильма продолжается. Посмотреть его в кинотеатрах Украины можно до 10 мая 2023 года.