"Люксембург, Люксембург", "20 дней в Мариуполе" и другие: объявлены претенденты на премию "Киноколо 2023"
Объявлен претенденты на получение наград VI Национальной премии кинокритиков "Киноколо" в 10 номинациях. Церемония награждения победителей состоится 12 октября
Об этом говорится в сообщении Киевской недели критики.
Номинации "Кинокола" и претенденты на победу в этих категориях:
Лучший полнометражный игровой фильм:
"Довбуш", реж. Олесь Санин;
"Люксембург, Люксембург", реж. Антонио Лукич;
"У Полисиада", реж. Филипп Сотниченко;
"Степное", реж. Марина Красота.
Лучший короткометражный игровой фильм:
"Великая маленькая война", реж. Мирослав Латик;
"ГКЧП", реж. Аркадий Непиталюк;
"Живая", реж. Владлен Одуденко;
"Это свидание", реж. Надежда Парфан.
Лучший документальный фильм:
"20 дней в Мариуполе", реж. Мстислав Чернов;
"Железные бабочки", реж. Роман Дорогой;
"Откуда куда" реж. Мачек Хамела;
"Мы не погаснем", реж. Алиса Коваленко.
Лучший анимационный фильм:
"Весна", реж. Никита Лысков;
"Мавка. Лесная песня", реж. Александра Рубан, Олег Маламуж;
"Мариуполь. Сто ночей", реж. София Мельник;
"Мокош", реж. Анна Дудко.
Открытие года:
"20 дней в Мариуполе", реж. Мстислав Чернов;
"У Полисиада", реж. Филипп Сотниченко;
"Навсегда-навсегда", реж. Анна Бурячкова;
"Степное", реж. Марина Красота.
Лучшая режиссура:
Марина Красота ("Степное");
Антонио Лукич ("Люксембург, Люксембург");
Филипп Сотниченко ("У Полисиада");
Мстислав Чернов ("20 дней в Мариуполе").
Лучший актер:
Александр Максяков ("Степное");
Амил Насиров ("Люксембург, Люксембург");
Новруз Пашаев ("У Полисиада");
Сергей Стрельников ("Довбуш").
Лучшая актриса:
Нина Антонова ("Степное");
Ксения Хижняк ("Я, Нина");
Карина Химчук ("Ты меня любишь?");
Елизавета Целик ("Навсегда-навсегда").
Лучший сценарий фильма:
Марина Краса, Кирилл Шувалов ("Степное");
Антонио Лукич ("Люксембург, Люксембург");
Тоня Ноябрева ("Ты меня любишь?");
Филипп Сотниченко ("У Полисиада").
По достижению:
Станислав Битюцкий, Алена Пензий, Александр Телюк, Олег Олифер, Елена Гончарук ("Довженко-центр") - за лекторий "Как перестать волноваться и полюбить украинское кино";
Дарья Бадьор, Станислав Битюцкий, Сергей Ксаверов, Анна Дацюк - за кураторство кинофестиваля "6-я Киевская неделя критики";
Алена Пензий, Александр Телюк, Олег Олифер, Александр Бертман, Татьяна Деркач ("Довженко-центр") - за программу "Мультфильм недели. Первый сезон";
Наталья Серебрякова – за серию публикаций об украинском кино в издании Cineuropa.
Лидерами по количеству номинаций стали: "Степное" (6 номинаций); "У Полисиада" (5 номинаций); "Люксембург, Люксембург" (4 номинации); "20 дней в Мариуполе" (3 номинации).
- Украинская киноакадемия объявила победителей VI Национальной кинопремии "Золотая Дзига" . Больше побед одержала лента "Стоп-Земля".
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