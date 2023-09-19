"Люксембург, Люксембург", "20 дней в Мариуполе" и другие: объявлены претенденты на премию "Киноколо 2023"

Об этом говорится в сообщении Киевской недели критики.

Номинации "Кинокола" и претенденты на победу в этих категориях:

Лучший полнометражный игровой фильм:

"Довбуш", реж. Олесь Санин;

"Люксембург, Люксембург", реж. Антонио Лукич;

"У Полисиада", реж. Филипп Сотниченко;

"Степное", реж. Марина Красота.

Лучший короткометражный игровой фильм:

"Великая маленькая война", реж. Мирослав Латик;

"ГКЧП", реж. Аркадий Непиталюк;

"Живая", реж. Владлен Одуденко;

"Это свидание", реж. Надежда Парфан.

Лучший документальный фильм:

"20 дней в Мариуполе", реж. Мстислав Чернов;

"Железные бабочки", реж. Роман Дорогой;

"Откуда куда" реж. Мачек Хамела;

"Мы не погаснем", реж. Алиса Коваленко.

Лучший анимационный фильм:

"Весна", реж. Никита Лысков;

"Мавка. Лесная песня", реж. Александра Рубан, Олег Маламуж;

"Мариуполь. Сто ночей", реж. София Мельник;

"Мокош", реж. Анна Дудко.

Открытие года:

"20 дней в Мариуполе", реж. Мстислав Чернов;

"У Полисиада", реж. Филипп Сотниченко;

"Навсегда-навсегда", реж. Анна Бурячкова;

"Степное", реж. Марина Красота.

Лучшая режиссура:

Марина Красота ("Степное");

Антонио Лукич ("Люксембург, Люксембург");

Филипп Сотниченко ("У Полисиада");

Мстислав Чернов ("20 дней в Мариуполе").

Лучший актер:

Александр Максяков ("Степное");

Амил Насиров ("Люксембург, Люксембург");

Новруз Пашаев ("У Полисиада");

Сергей Стрельников ("Довбуш").

Лучшая актриса:

Нина Антонова ("Степное");

Ксения Хижняк ("Я, Нина");

Карина Химчук ("Ты меня любишь?");

Елизавета Целик ("Навсегда-навсегда").

Лучший сценарий фильма:

Марина Краса, Кирилл Шувалов ("Степное");

Антонио Лукич ("Люксембург, Люксембург");

Тоня Ноябрева ("Ты меня любишь?");

Филипп Сотниченко ("У Полисиада").

По достижению:

Станислав Битюцкий, Алена Пензий, Александр Телюк, Олег Олифер, Елена Гончарук ("Довженко-центр") - за лекторий "Как перестать волноваться и полюбить украинское кино";

Дарья Бадьор, Станислав Битюцкий, Сергей Ксаверов, Анна Дацюк - за кураторство кинофестиваля "6-я Киевская неделя критики";

Алена Пензий, Александр Телюк, Олег Олифер, Александр Бертман, Татьяна Деркач ("Довженко-центр") - за программу "Мультфильм недели. Первый сезон";

Наталья Серебрякова – за серию публикаций об украинском кино в издании Cineuropa.

Лидерами по количеству номинаций стали: "Степное" (6 номинаций); "У Полисиада" (5 номинаций); "Люксембург, Люксембург" (4 номинации); "20 дней в Мариуполе" (3 номинации).