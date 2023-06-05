"Люк им больше не нужен": Хэмилл рассказал, что не планирует возвращаться к роли Скайвокера в "Звездных войнах"
Актер Марк Хэмилл заявил, что больше не видит смысла в возвращении к роли Люка Скайвокера в "Звездных войнах", поскольку киновселенная больше не нуждается в этом персонаже.
Об этом пишет Variety .
Хэмилл отметил, что киносага имеет еще достаточно историй, которые может рассказать, однако время Люка Скайвокера уже подошло к концу.
"Никогда не говори никогда, но я просто не вижу никакой причины (возвращаться к роли - ред.). Позвольте мне объяснить это так: я имею в виду, что есть еще так много историй, чтобы рассказать, Люк "Звездным войнам" больше не нужен. У меня было свое время, и это хорошо. Но этого достаточно", – объясняет актер.
- 21 мая Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайвокера в "Звездных войнах", примерил вышиванку со световыми мечами и открыл розыгрыш второй такой же - средства пойдут на восстановление украинской школы.
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