Об этом пишет Variety .

Хэмилл отметил, что киносага имеет еще достаточно историй, которые может рассказать, однако время Люка Скайвокера уже подошло к концу.

"Никогда не говори никогда, но я просто не вижу никакой причины (возвращаться к роли - ред.). Позвольте мне объяснить это так: я имею в виду, что есть еще так много историй, чтобы рассказать, Люк "Звездным войнам" больше не нужен. У меня было свое время, и это хорошо. Но этого достаточно", – объясняет актер.