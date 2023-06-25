Об этом в эфире Еспресо сказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко.

"По состоянию на сейчас власти поставили эту ситуацию на паузу. В первые дни были активные действия - начались объявления, что будет доведена информация до населения, будут запланированы учения. Это было буквально первые пару дней, а затем возникла пауза на несколько дней. Распространение дополнительной информации не происходит. Никаких дополнительных действий, не объясняют, что делать людям, не рассказывают", - сказал он.

По словам Лишенко, людей это понемногу начинает беспокоить - у них непонимание.

"Как всегда, отсутствие информации порождает разные сплетни. Эта неопределенность создает проблемы. У запорожских властей постоянно проблемы коммуникации с населением. Я думаю, что в понедельник-вторник этот вопрос будут решать организованно. Сегодня тестировали новую систему оповещений о воздушных тревогах. Возможно, это идет в режиме подготовки. Опять же людям никто об этом не сообщил - началась паника. Начались вопросы в соцсетях, это ли уведомление о взрыве на АЭС", - подытожил депутат.

Угроза теракта и ситуация на ЗАЭС