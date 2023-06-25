Людям нужно объяснить, как действовать в случае взрыва на ЗАЭС, - депутат облсовета Лишенко
Власти поставили на паузу коммуникацию с населением Запорожья и области по поводу того, как действовать при аварии на Запорожской атомной электростанции - это начинает беспокоить людей
Об этом в эфире Еспресо сказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко.
"По состоянию на сейчас власти поставили эту ситуацию на паузу. В первые дни были активные действия - начались объявления, что будет доведена информация до населения, будут запланированы учения. Это было буквально первые пару дней, а затем возникла пауза на несколько дней. Распространение дополнительной информации не происходит. Никаких дополнительных действий, не объясняют, что делать людям, не рассказывают", - сказал он.
По словам Лишенко, людей это понемногу начинает беспокоить - у них непонимание.
"Как всегда, отсутствие информации порождает разные сплетни. Эта неопределенность создает проблемы. У запорожских властей постоянно проблемы коммуникации с населением. Я думаю, что в понедельник-вторник этот вопрос будут решать организованно. Сегодня тестировали новую систему оповещений о воздушных тревогах. Возможно, это идет в режиме подготовки. Опять же людям никто об этом не сообщил - началась паника. Начались вопросы в соцсетях, это ли уведомление о взрыве на АЭС", - подытожил депутат.
Угроза теракта и ситуация на ЗАЭС
- Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.
- На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.
- О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.
- 22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил, что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации. Также он подчеркнул, что мир имеет достаточную силу, чтобы предотвратить любые радиационные инциденты и тем более радиационную катастрофу – нужно давить и действовать. В то же время представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского ложью.
- В свою очередь Министерство иностранных дел Украины ожидает четкой оценки МАГАТЭ по поводу преступных действий России и обратилось к международному сообществу, в частности в Группу семи и Европейский Союз, чтобы те приняли срочные меры для недопущения ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.
- В случае террористического акта на Запорожской АЭС в Энергодаре оккупационное войско РФ не сможет контролировать его последствия. Вероятно, сигналами о подготовке к диверсиям на станции россияне пытаются побуждать ВСУ отказаться от проведения контрнаступательных операций в этом районе, говорится в отчете Института изучения войны.
- Министерство здравоохранения предупредило, что неконтролируемое употребление йодида калия, к которому могут прибегнуть украинцы из-за опасений аварии на Запорожской АЭС, опасно для здоровья и жизни.
- Также МВД развернуло штабы для помощи, а спасатели проведут учения по ликвидации последствий возможного теракта россиян на Запорожской атомной электростанции.
- Глава главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.
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