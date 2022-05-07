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Главная война с Россией Людям не стоит возвращаться на только что деоккупированные территории, это поможет избежать жертв, - командир спецподразделения "Азов"
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Людям не стоит возвращаться на только что деоккупированные территории, это поможет избежать жертв, - командир спецподразделения "Азов"

7 мая, 2022 суббота
15:54
война с Россией

Командир харьковского спецподразделения "Азова" Константин Немичев подчеркнул, что при отступлении оккупанты начинают плотно обстреливать артиллерией деоккупированные украинские территории

"Когда россияне отступают, они начинают очень плотно работать артиллерией по тем территориям, где они были. Так что там могут быть жертвы, которых можно было бы избежать", – сказал Немичев в эфире телеканала "Еспресо".

Командир добавил, что блокпост на въезд на деоккупированную территорию полноценно открывается только тогда, когда угроза со стороны оккупантов ликвидирована, а выехать с опасных участков Харьковщины всегда можно.

"Когда мы понимаем, что отбросили врага, открываем блокпост на въезд. Тогда как выезд с опасных территорий в Харьков всегда открыт. Город принимает и расселяет людей", - сказал Немичев.

  • Украинские военные перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях, а российские оккупанты сосредоточивают усилия на Луганском направлении. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

  • Накануне, 6 мая, российские оккупанты за сутки трижды обстреляли Харьков из реактивных  систем залпового огня и нанесли по городу ракетный удар

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