Людям не стоит возвращаться на только что деоккупированные территории, это поможет избежать жертв, - командир спецподразделения "Азов"

"Когда россияне отступают, они начинают очень плотно работать артиллерией по тем территориям, где они были. Так что там могут быть жертвы, которых можно было бы избежать", – сказал Немичев в эфире телеканала "Еспресо".



Командир добавил, что блокпост на въезд на деоккупированную территорию полноценно открывается только тогда, когда угроза со стороны оккупантов ликвидирована, а выехать с опасных участков Харьковщины всегда можно.



"Когда мы понимаем, что отбросили врага, открываем блокпост на въезд. Тогда как выезд с опасных территорий в Харьков всегда открыт. Город принимает и расселяет людей", - сказал Немичев.

Украинские военные перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях, а российские оккупанты сосредоточивают усилия на Луганском направлении. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Накануне, 6 мая, российские оккупанты за сутки трижды обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня и нанесли по городу ракетный удар

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