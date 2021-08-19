Людям лучше этого не знать, - экс-тренер "Барселоны" рассказал, каким является "настоящий" Месси

Об этом сообщает La Sexta.



По словам Вальверде, людям лучше не знать правды о Месси.



"Нельзя говорить о таких вещах, это часть тайны. Хорошо, что это так, потому что людям лучше не знать, кем мы есть на самом деле, пусть люди думают, что знают все. Людям лучше не знать правды", - рассказал Эрнесто Вальверде.



Вальверде был главным тренером "Барселоны" с мая 2017 года. В январе 2020-го его отправили в отставку. Под руководством испанца "сине-гранатовые" дважды стали чемпионами, и по разу завоевали Кубок и Суперкубок страны, однако неудачно выступали в Лиге чемпионов.

34-летний Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.

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