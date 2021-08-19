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Главная Спорт Людям лучше этого не знать, - экс-тренер "Барселоны" рассказал, каким является "настоящий" Месси

Людям лучше этого не знать, - экс-тренер "Барселоны" рассказал, каким является "настоящий" Месси

19 августа, 2021 четверг
21:59
Спорт Ернесто Вальверде и Лионель Месси

Бывший тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал о своих отношениях со звездным форвардом Лионелем Месси, с которым они работали в испанском клубе

Об этом сообщает La Sexta.

По словам Вальверде, людям лучше не знать правды о Месси.

"Нельзя говорить о таких вещах, это часть тайны. Хорошо, что это так, потому что людям лучше не знать, кем мы есть на самом деле, пусть люди думают, что знают все. Людям лучше не знать правды", - рассказал Эрнесто Вальверде.

Вальверде был главным тренером "Барселоны" с мая 2017 года. В январе 2020-го его отправили в отставку. Под руководством испанца "сине-гранатовые" дважды стали чемпионами, и по разу завоевали Кубок и Суперкубок страны, однако неудачно выступали в Лиге чемпионов.

34-летний Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.

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чемпионат Испании
Ернесто Вальверде
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