Людям, которых россияне "эвакуировали" из прифронтовых городов Запорожской области, запретили возвращаться домой, - Генштаб

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Отмечается массовое недовольство местных жителей из временно захваченного Токмака Запорожской области, которых российская оккупационная администрация "эвакуировала" в Бердянск. – пишет Генштаб.

Оккупанты запретили на неопределенный срок "эвакуированным" гражданам возвращаться обратно в Токмак.

Ситуация на временно оккупированных территориях

"Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. В результате чего противник оборудует гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий под медицинские учреждения. Так, в Луганске, помещения трех местных больниц полностью оборудованы оккупантами под военные госпитали с ранеными легкой и средней степени тяжести". – пишет Генштаб.

Под предлогом эвакуации россияне продолжают массово грабить прифронтовые населенные пункты Запорожской области. В Энергодаре российские военнослужащие полностью разграбили все городские медицинские учреждения. В частности, все медицинское оборудование города вывезено во временно оккупированный Симферополь.

Также полностью разграблены все предприятия, которые находятся в промышленной зоне вблизи Запорожской АЭС.

Российские обстрелы территории Украины

В течение этих суток российский противник нанес 1 ракетный удар ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области. Кроме того, нанес 35 авиаударов и совершил 4 обстрела из РСЗО позиций наших войск и населенных пунктов Херсонской области. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток террористы обстреляли:

Леоновку Черниговской области;

Бачевск, Ходыно, Бояро-Лежачи, Волфин, Беловоды и Поповка Сумской области;

Ветеринарное, Зеленое, Гатище, Зибино, Бударки, Масютовку, Первомайское, Терны, Николаевку, Красное Первое, Фиголовку, Новомлынск, Дворичну, Масютовку, Лиман Первый и Кисловку Харьковской области;

Стельмаховку, Белогоровку, Макеевку, Белогоровку, Веселое Луганской области;

Ямполевку, Спорное, Берестово, Торское, Бахмут, Клещиевку, Курдюмовку, Орехово-Василовка, Богдановку, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Зализзное, Нью-Йорк, Новокалиново, Авдеевку, Бердичи, Первомайское , Новомихайловку, Угледар и Новоукраинку, Времевку и Новополь Донецкой области;

Гуляйполе, Малую Токмачку, Степногорск, Кизомыс и Станислав, Малиновку, Гуляйполе, Никольское, Малую Токмачку, Орехов и Каменское Запорожской области;

Дудчаны, Антоновку, Днепровское, Белозерку, Берегово Херсонской области и город Херсон.

Ситуация на фронте

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток враг совершил более 30 атак на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за города Бахмут и Марьинка", - сообщают в ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На белорусских полигонах и дальше находятся определенные подразделения вооруженных сил российской федерации.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

На Купянском направлении в течение суток РФ наступательных действий не предпринимала. На Лиманском направлении враг вел безрезультативные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества.

На Бахмутском направлении русский противник продолжает вести наступление. В течение суток вел безрезультативные наступательные действия в городе Бахмут.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении российский враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел.

Удары ВСУ по россиянам

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники российского противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения живой силы, 1 состав горюче-смазочных материалов, а также станцию радиоэлектронной борьбы противника.