Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Людям, которых россияне "эвакуировали" из прифронтовых городов Запорожской области, запретили возвращаться домой, - Генштаб

Людям, которых россияне "эвакуировали" из прифронтовых городов Запорожской области, запретили возвращаться домой, - Генштаб

10 мая, 2023 среда
19:10
Война с Россией

Российские оккупанты, вывезши жителей Токмака Запорожской области в Бердянск, запрещают людям возвращаться домой

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Отмечается массовое недовольство местных жителей из временно захваченного Токмака Запорожской области, которых российская оккупационная администрация "эвакуировала" в Бердянск. – пишет Генштаб.

Оккупанты запретили на неопределенный срок "эвакуированным" гражданам возвращаться обратно в Токмак.

Ситуация на временно оккупированных территориях

"Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. В результате чего противник оборудует гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий под медицинские учреждения. Так, в Луганске, помещения трех местных больниц полностью оборудованы оккупантами под военные госпитали с ранеными легкой и средней степени тяжести". – пишет Генштаб.

Под предлогом эвакуации россияне продолжают массово грабить прифронтовые населенные пункты Запорожской области. В Энергодаре российские военнослужащие полностью разграбили все городские медицинские учреждения. В частности, все медицинское оборудование города вывезено во временно оккупированный Симферополь.

Также полностью разграблены все предприятия, которые находятся в промышленной зоне вблизи Запорожской АЭС.

Российские обстрелы территории Украины

В течение этих суток российский противник нанес 1 ракетный удар ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области. Кроме того, нанес 35 авиаударов и совершил 4 обстрела из РСЗО позиций наших войск и населенных пунктов Херсонской области. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток террористы обстреляли:

  • Леоновку Черниговской области;
  • Бачевск, Ходыно, Бояро-Лежачи, Волфин, Беловоды и Поповка Сумской области;
  • Ветеринарное, Зеленое, Гатище, Зибино, Бударки, Масютовку, Первомайское, Терны, Николаевку, Красное Первое, Фиголовку, Новомлынск, Дворичну, Масютовку, Лиман Первый и Кисловку Харьковской области;
  • Стельмаховку, Белогоровку, Макеевку, Белогоровку, Веселое Луганской области;
  • Ямполевку, Спорное, Берестово, Торское, Бахмут, Клещиевку, Курдюмовку, Орехово-Василовка, Богдановку, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Зализзное, Нью-Йорк, Новокалиново, Авдеевку, Бердичи, Первомайское , Новомихайловку, Угледар и Новоукраинку, Времевку и Новополь Донецкой области;
  • Гуляйполе, Малую Токмачку, Степногорск, Кизомыс и Станислав, Малиновку, Гуляйполе, Никольское, Малую Токмачку, Орехов и Каменское Запорожской области;
  • Дудчаны, Антоновку, Днепровское, Белозерку, Берегово Херсонской области и город Херсон.

ЗСУ

Ситуация на фронте

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток враг совершил более 30 атак на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за города Бахмут и Марьинка", - сообщают в ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На белорусских полигонах и дальше находятся определенные подразделения вооруженных сил российской федерации.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

На Купянском направлении в течение суток РФ наступательных действий не предпринимала. На Лиманском направлении враг вел безрезультативные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества.

На Бахмутском направлении русский противник продолжает вести наступление. В течение суток вел безрезультативные наступательные действия в городе Бахмут.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении российский враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел.

ЗСУ

Удары ВСУ по россиянам

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники российского противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения живой силы, 1 состав горюче-смазочных материалов, а также станцию радиоэлектронной борьбы противника.

ЗСУ

Украина
Россия
Крым
Луганщина
Сумщина
Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
Черниговщина
Донетчина
оккупированные территории
Запорожская область
Бахмут
Энергодар
Харковщина
Военные новости
Убитые русские
деоккупация Украины
Читайте также:
Путін на військовому параді у Москві
9 мая, 2023 вторник
В ISW объяснили, что означает приезд лидеров соседних государств на парад к Путину
технології
9 мая, 2023 вторник
Все технологии, которые создавались в Украине, оказались в Китае, - доктор технических наук Лось
Ліонель Мессі, ПСЖ - "Баварія", Ліга чемпіонів
9 мая, 2023 вторник
Лионель Месси будет играть в Саудовской Аравии со следующего сезона, - AFP
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.32
    Покупка 37.32
    Продажа 37.88
  • EUR
    Покупка 40.8
    Продажа 41.71
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
10 мая
20:17
Свитолина проиграла Цуренко в "украинском дерби" на турнире WTA
20:00
Обзор
Победные новости 441-го дня войны: "белые волки" СБУ ликвидировали 14 целей в рядах окупантов, а ВСУ продвинулась на 2 км на Бахмутском направлении
20:00
OPINION
Письмо к разведчику
19:40
В Чехии не исключают передачу Украине самолетов L-159
19:38
В Швеции прогремел взрыв на заводе боеприпасов
19:32
Премьер Финляндии Марин объявила о разводе
19:10
"Ворскла" стала чемпионом Украины по футболу сезона 2022/2023 среди женских команд
18:57
В ГУР заявили, что если бы Украина хотела атаковать Москву на 9 мая, то "это бы точно увидели"
18:51
Генсек НАТО Столтенберг объяснил, почему Китай внимательно следит за войной РФ против Украины
18:51
На Бахмутском направлении российские войска отступили на дистанцию до 2-х километров, - Сырский
18:39
Эксклюзив
Еврокомиссия может ввести новые ограничения на импорт украинской агропродукции
18:21
Медведев предложил переименовать Польшу и присоединить ее к РФ
18:00
OPINION
Самая большая свобода – право выбора, какими нам быть
18:00
ЗРК "Куб"
Чехия передаст Украине два ЗРК "Куб"
17:52
Геннадий Труханов
Мэр Одессы Труханов опроверг слухи о бегстве в Россию
17:46
С начала 2023 года Украина экспортировала в ЕС более 1 млн тонн сои
17:26
Путин объявил о военных сборах для россиян, находящихся в запасе
17:04
Продуктовые наборы для ветеранов Черниговщины: российская пропаганда запустила новый фейк
16:57
"Милан" – "Интер": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
16:47
РФ обвинила Украину в обстреле строительства "защитного объекта", где контузию получил строитель
16:46
Бесплатное питание и детские игровые зоны: Лубинец показал, как размещают ВПЛ на Запорожье
16:34
В ряде украинских областей предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности
16:33
В Пакистане заблокировали интернет из-за протестов после ареста экс-премьера
16:30
На фото Дмитрий Кулеба
Кулеба призвал не считать запланированное контрнаступление ВСУ последним
16:21
Кличко рассказал о восстановлении разрушенных многоэтажек в Киеве
16:04
Центрабанк России
Швейцария заморозила активы российского центрального банка почти на $8,3 млрд
16:03
OPINION
Почему в России мусолят ядерную тему
15:57
Евгений Пригожин
Заявление Пригожина о "дедушке-Путине" Кремль воспринял как серьезную угрозу, - СМИ
15:55
Эксклюзив
Люди перестали бояться, — Андрющенко о проукраинских настроениях в Мариуполе
15:51
Обновлено
Польша изменила названия Калининграда и Калининградской области. В Кремле отреагировали
15:38
Турция отсрочивает оплату российских энергоносителей на $600 миллионов, - Reuters
15:37
Экс-канцлер Германии Шредер посетил в Берлине прием, устроенный послом РФ в честь 9 Мая
15:31
В Ватикане заявили, что "миротворческая миссия" Папы Римского продолжается, несмотря на отрицание со стороны Украины и РФ
15:29
Эксклюзив
Системы С-300 и С-400 не работают по малогабаритным объектам, – военный эксперт Коваленко
15:26
Глава Херсонской ОВА рассказал о результатах контрдиверсионных мероприятий в период трехдневного комендантского часа в Херсонской области
15:22
РФ распространяет информацию о "ликвидации украинских командующих": Маляр опровергла
15:01
Россияне вывозят технику из медучреждений и госучреждений с временно оккупированных территорий на юге Украины
14:59
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:57
Изъяли целый арсенал: в Харьковской области прекратили незаконный оборот оружия
14:47
Бельгия предлагает создать систему отслеживания движения российских алмазов и готова добавить их в пакет санкций порты РФ, – FT
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV