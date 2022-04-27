Людям из Азовстали необходима срочная эвакуация, многим грозит ампутация конечностей и смерть, — волонтер Оксана Корчинская

Об этом говорится в эфире Еспресо.



"Когда нам дали первый "коридор" 16-17 марта и мы поэтапно вывозили раненых детей, то к тому времени они лежали уже более 20 дней под бомбежками и были в ужасном состоянии. Речь идет о детях, которые уже имели ампутацию или им она угрожала", – сказала Корчинская.



Волонтер подчеркнула, что раненым людям, которые находятся в оккупации на Азовстали, нуждаются уже не в первой медицинской помощи, ведь там они ее получают, а именно специализированной медицинской помощи.

"Большинство раненых нуждаются в срочных операциях, если сейчас не помочь этим людям, они просто будут умирать", - подчеркнула волонтер.

Накануне военнослужащие полка "Азов", противостоящие российским оккупантам в Мариуполе, передали фото из военного госпиталя на заводе "Азовсталь", где они находятся вместе с гражданскими мариупольцами

Ранее, 25 апреля, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе находятся более тысячи женщин и детей и более 500 раненых.

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