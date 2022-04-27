Людям из Азовстали необходима срочная эвакуация, многим грозит ампутация конечностей и смерть, — волонтер Оксана Корчинская
Волонтер Оксана Корчинская подчеркнула, что раненых необходимо срочно вывозить
Об этом говорится в эфире Еспресо.
"Когда нам дали первый "коридор" 16-17 марта и мы поэтапно вывозили раненых детей, то к тому времени они лежали уже более 20 дней под бомбежками и были в ужасном состоянии. Речь идет о детях, которые уже имели ампутацию или им она угрожала", – сказала Корчинская.
Волонтер подчеркнула, что раненым людям, которые находятся в оккупации на Азовстали, нуждаются уже не в первой медицинской помощи, ведь там они ее получают, а именно специализированной медицинской помощи.
"Большинство раненых нуждаются в срочных операциях, если сейчас не помочь этим людям, они просто будут умирать", - подчеркнула волонтер.
-
Накануне военнослужащие полка "Азов", противостоящие российским оккупантам в Мариуполе, передали фото из военного госпиталя на заводе "Азовсталь", где они находятся вместе с гражданскими мариупольцами
-
Ранее, 25 апреля, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе находятся более тысячи женщин и детей и более 500 раненых.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.96
Покупка 30.96Продажа 32.01
-
EUR
Покупка 32.95Продажа 34.2
- Актуальное
- Важное