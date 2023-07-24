Людям без паспорта РФ опасно передвигаться по Энергодару, - мэр
Людям, не получившим российский паспорт, передвигаться по городу Энергодар очень опасно. Не говоря о поездках за город или на другие оккупированные территории
Об этом в эфире Эспрессо сообщил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов.
"В городе оккупанты усилили репрессивные действия, они проникли почти во все квартиры по городу. Подъезжает большой автомобиль, из него выходят где-то 15-20 вооруженных оккупантов и обыскивают весь подъезд", - сказал он.
Орлов добавил, что за последние полтора месяца россияне перешли к принудительной паспортизации.
"Людям, не получившим российский паспорт, передвигаться по городу очень опасно. Не говоря о поездках за город или на другие оккупированные территории. Где-то около 15 тыс. населения остается в городе, большинство - получили паспорт РФ. Кто-то это добровольно сделал, кто-то - под физическим давлением, репрессиями, через подвалы, пытки. Здесь делается заявление на горячую линию правоохранительных органов и ответственности за это не должно быть, - Подытожил городской глава.
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