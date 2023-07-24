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Людям без паспорта РФ опасно передвигаться по Энергодару, - мэр

24 июля, 2023 понедельник
18:15
Война с Россией

Людям, не получившим российский паспорт, передвигаться по городу Энергодар очень опасно. Не говоря о поездках за город или на другие оккупированные территории

Об этом в эфире Эспрессо сообщил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов.

"В городе оккупанты усилили репрессивные действия, они проникли почти во все квартиры по городу. Подъезжает большой автомобиль, из него выходят где-то 15-20 вооруженных оккупантов и обыскивают весь подъезд", - сказал он.

Орлов добавил, что за последние полтора месяца россияне перешли к принудительной паспортизации.

"Людям, не получившим российский паспорт, передвигаться по городу очень опасно. Не говоря о поездках за город или на другие оккупированные территории. Где-то около 15 тыс. населения остается в городе, большинство - получили паспорт РФ. Кто-то это добровольно сделал, кто-то - под физическим давлением, репрессиями, через подвалы, пытки. Здесь делается заявление на горячую линию правоохранительных органов и ответственности за это не должно быть, - Подытожил городской глава.

  • В июле 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, отменяющий порядок предоставления российского гражданства для жителей всех регионов Украины.
  • 15 июня стало известно, что во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области россияне угрожают принудительным выселением жителям, которые в течение недели не оформят паспорта РФ.
  • 18 июня Генштаб сообщил, что в Покровском, что в Запорожье, оккупанты минируют земельные участки местных жителей, которые отказались от российских паспортов и выехали на подконтрольную Украине территорию.
  • 28 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что во временно оккупированных населенных пунктах Херсонщины россияне запретили оказывать безвозмездную медицинскую помощь жителям, не получившим паспорт РФ.
  • 9 июля Центр нацсопротивления заявил, что захватчики на временно оккупированных территориях обещают деньги родителям за то, что их дети-подростки получат российские паспорта
оккупированные территории
Запорожская область
Энергодар
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