Люди включают обогреватели: в ДТЭК объяснили, почему в Киеве и области становится все больше отключений света
В Киеве и области участились отключения электроэнергии, в первую очередь из-за того, что на улице низкая температура и люди включают обогреватели для обогрева жилья
Об этом сообщает ДТЭК.
Так, согласно сообщению, есть три причины того, почему участились отключения в столице:
1) оккупанты продолжают атаковать объекты энергосистемы, что еще больше усиливает дефицит электроэнергии,
2) морозы усиливаются, и люди чаще используют обогреватели, из-за чего сильно растет нагрузка на сети.
3) промышленные предприятия вернулись к работе, это тоже привело к увеличению потребления электроэнергии.
В компании напомнили, что в новогодние дни удалось ограничить отключение до минимума, однако вынуждены применять стабилизационные отключения электричества.
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