Об этом сообщает ДТЭК.

Так, согласно сообщению, есть три причины того, почему участились отключения в столице:

1) оккупанты продолжают атаковать объекты энергосистемы, что еще больше усиливает дефицит электроэнергии,



2) морозы усиливаются, и люди чаще используют обогреватели, из-за чего сильно растет нагрузка на сети.



3) промышленные предприятия вернулись к работе, это тоже привело к увеличению потребления электроэнергии.

В компании напомнили, что в новогодние дни удалось ограничить отключение до минимума, однако вынуждены применять стабилизационные отключения электричества.

По всей Украине 10 января круглосуточно действуют лимиты потребления.

В ночь на 9 января российская армия атаковала предприятие критической инфраструктуры в Херсоне.

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