Об этом в эфире Еспресо сказала депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева.

"Третья неделя пошла, когда каждый день такие ракетные обстрелы. Люди устали, но начали соблюдать меры безопасности. Когда днем звучит тревога можно увидеть, как люди с улиц и заведений питания идут к укрытиям. Есть такая тенденция", - рассказала она.

В ночь с 8 на 9 октября враг атаковал ракетами жилой сектор в Запорожье.