English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Люди в Запорожье стали серьезнее относиться к тревогам, - депутат райсовета
Эксклюзив

Люди в Запорожье стали серьезнее относиться к тревогам, - депутат райсовета

9 октября, 2022 воскресенье
08:15
война с Россией

Люди начали серьезно относиться к воздушным тревогам после активизации ракетных ударов по Запорожью в последние недели

Об этом в эфире Еспресо сказала депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева.

"Третья неделя пошла, когда каждый день такие ракетные обстрелы. Люди устали, но начали соблюдать меры безопасности. Когда днем звучит тревога можно увидеть, как люди с улиц и заведений питания идут к укрытиям. Есть такая тенденция", - рассказала она.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Запорожье
Запорожская область
Читайте также:
Юлія Тимошенко
7 октября, 2022 пятница
На фоне икон и украинского флага: Тимошенко похвасталась, как кушает пирожок из McDonald&#39;s
Кримський міст
8 октября, 2022 суббота
В Кремле отреагировали на взрыв на Крымском мосту
Микола Княжицький
Автор
7 октября, 2022 пятница
Украина отказалась поддержать США
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.21
    Покупка 40.21
    Продажа 41.07
  • EUR
    Покупка 38.91
    Продажа 40.02
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
9 октября
09:30
Эксклюзив
Путин вошел в ужасный конфликт с российской армией, - Пионтковский
09:23
Обновлено
Россия обстреляла жилой сектор в Запорожье: по меньшей мере 12 погибших
09:13
Эксклюзив
Россияне на Херсонщине смогли открыть меньше ста школ, - заместитель председателя облсовета Соболевский
09:03
Россияне создали фейковое изображение Шмыгаля, чтобы связаться с Халюком Байрактаром
08:53
Обновлено
УПЛ: расписание трансляций и результаты матчей 6-го тура
08:42
В ISW спрогнозировали, какими будут последствия взрыва на Крымском мосту
08:35
За ночь оккупанты выпустили почти 70 снарядов по Никопольщине
08:13
Google вас не найдет: через приложение теперь можно удалить данные о себе
08:00
Эксклюзив
Открылась еще одна катастрофа путинского режима, - Пионтковский
07:45
ВСУ отбили 30 вражеских атак в двух направлениях в сутки, – Генштаб
06:49
ПВО
Из-за неудач на фронте враг может переориентироваться на внутренние диверсии, - ОК "Юг"
02:51
Взрыв на Крымском мосту организовала Украина, бомба была в грузовике, - The New York Times
02:29
Душ, на обед суп и рыба, а после работы играют в футбол и читают географию Украины. В каких условиях живут пленные россияне
00:44
Обновлено
В Запорожье прогремели взрывы. Россия ударила по объекту инфраструктуры
2022, суббота
8 октября
23:32
Самый дорогой футболист "Шахтера" Мудрик заинтересовал ПСЖ
22:43
ВСУ освободили 40 населенных пунктов Донецкой области
22:32
Эксклюзив
Когда Украина выйдет на границы 1991 года, конечно, вас примут в НАТО, - Пионтковский
22:16
Зеленский ответил, какая ситуация сейчас на Бахмутском направлении
22:03
OPINION
Рынок акций смирился с грядущей рецессией
21:57
Россияне ударили по Сумской области 28 неуправляемыми ракетами. Есть раненый, повреждено аграрное предприятие
21:38
Гарантируем сохранение жизни: Зеленский обратился к россиянам, которые хотят сдаться в плен
21:28
Эксклюзив
Виталий Портников
Единственная возможность возвращения контроля над ЗАЭС – освобождение Запорожской области от захватчиков, - Портников
21:25
Эксклюзив
Сергей Фурса
Сейчас фундаментальных причин для падения гривни нет, но давление на национальную валюту сохранится до окончания войны, - инвестбанкир Фурса
21:07
Обновлено
ПВО сбила над Одесчиной российский беспилотник оперативно-тактического уровня
21:03
"Милан" уверенно победил "Ювентус" в чемпионате Италии
21:00
Эксклюзив
Окружение Путина подсказывает ему мягкое отстранение от власти, - Пионтковский
20:52
Олег Чорногуз со своим "Евграфом Сидалковским"
В Виннице скончался украинский писатель-сатирик, автор "Аристократа" из Вапнярки" Олег Чорногуз
20:41
Путин нашел, кому доверить "защиту" Крымского моста
20:15
Обновлено
Шойгу, Герасимов, Путин и Суровикин
Убивал москвичей во время путча 91 года, чеченцев и сирийцев. Шойгу поставил генерала Суровикина во главе оккупационных сил в Украине
19:53
"Россия угрожает всем": Зеленский заявил, что весь мир должен добиться независимости от РФ
19:43
Зеленский призвал Европу пддержать проект Киевского договора безопасности
19:22
За сутки огневому поражению со стороны ВС РФ подверглись более 15 населенных пунктов
19:22
"Где достигают реального единства, там будет мир": Зеленский призвал Европу совместно противодействовать агрессии РФ
19:12
Украинские военные за 8 октября поразили восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники российских оккупантов
19:04
Эксклюзив
Российские военные
Скотское отношение российской власти побуждает кафиров сдаваться в плен, - украинский военный Тетерук
19:00
Эксклюзив
НАТО в состоянии за несколько дней испепелить огнем всю находящуюся в Украине группировку РФ - Пионтковский
18:59
На фото Владимир Зеленский
"Чтобы не было дезинформации, коррупции и преступной политики": Зеленский призвал Европу уничтожить российские сети влияния
18:53
Эксклюзив
Украина сможет открыть собственную дверь в ЕС через свою демократию и внутреннюю трансформацию, - американский дипломат Фрид
18:38
Эксклюзив
Виртуальный мемориал замученных и убитых в Буче украинцев будет состоять из трех проектов, которые обнародуют в ноябре, - журналист Евгений Спирин
18:37
На фронте погиб 30-летний воин из Кропивницкого
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV