Люди в оккупированных Северодонецке и Лисичанске жалуются на закрытые аптеки, - ОВА
На оккупированной части Луганской области у линии фронта россияне ничего не делают, там ничего не работает. Есть жалобы, что в Северодонецке и Лисичанске не работают аптеки
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в эфире Еспресо.
"Если мы говорим о той территории, которая составляет около 50 км от линии столкновения - там вообще ничего не работает. Уж очень много жалоб от людей, оставшихся в Северодонецке и Лисичанске, что ни одна аптека не работает. Если и открываются, то нет лекарства - все только за отдельные деньги, но люди без финансов", - сказал он.
Лысогор добавил, что местные гауляйтеры заявили, что к весне они "победят" и начнут полноценный ремонт Северодонецка и Лисичанская, поэтому "надо немного потерпеть".
"Идет идеологическое влияние, что после проведения выборов они точно станут россиянами и будут в них вкладываться. Почему-то показывает ситуация, рассказывающая об восстановлении районов Северодонецка - не отстроили. воду. В общей сложности на этой зоне 50 км ничего не делается", - подытожил глава ОВА.
Ранее Лысогор заявил, что скорая помощь в оккупации в Луганской области не работает . Люди получают травмы, а затем оказывают помощь друг другу, потому что попасть к врачу невозможно
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