"Люди укрываются на "Дружбы народов", пока так называемая "дружба народов" убивает их": глава метро Киева предлагает переименовать 5 станций
5 станций киевской подземки предлагают переименовать в связи с отношением их названий к истории стран-агрессоров РФ и Беларуси
Идею предложил глава киевского метрополитена Виктор Брагинский в своем обращении к мэру Киева Виталию Кличко.
"Обратился к городскому голове с инициативой переименования 5 станций подземки".
Наши люди укрываются на "Дружбы народов", пока эта так называемая дружба народов убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну. Такого не может быть", – пишет Брагинский.
Кроме "Дружбы народов", он предлагает переименовать станции "Площадь Льва Толстого", "Минская", "Берестейская" и "Героев Днепра".
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