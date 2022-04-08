"Люди укрываются на "Дружбы народов", пока так называемая "дружба народов" убивает их": глава метро Киева предлагает переименовать 5 станций

Идею предложил глава киевского метрополитена Виктор Брагинский в своем обращении к мэру Киева Виталию Кличко.



"Обратился к городскому голове с инициативой переименования 5 станций подземки".

Наши люди укрываются на "Дружбы народов", пока эта так называемая дружба народов убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну. Такого не может быть", – пишет Брагинский.



Кроме "Дружбы народов", он предлагает переименовать станции "Площадь Льва Толстого", "Минская", "Берестейская" и "Героев Днепра".



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