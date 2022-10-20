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Люди, спящие менее пяти часов, рискуют получить хронические заболевания, - ученые

20 октября, 2022 четверг
06:08
Общество COVID-19

Люди старше 50 лет, спящие менее пяти часов ночью, имеют больший риск развития многих хронических заболеваний

Об этом сообщает CNN .

В исследовании приняла участие группа из почти 8 тысяч государственных служащих Британии, у которых не было хронических заболеваний в возрасте 50 лет. Ученые попросили участников сообщить, сколько они спали во время эксперимента.

В результате удалось выяснить, что люди в возрасте от 50 лет, спавшие пять или менее часов в сутки, подвергались риску развития множественных хронических заболеваний на 30% чаще, чем те, кто спал не менее семи часов в сутки. При этом в 60 лет риск увеличился на 32%, а в 70 лет – на 40%.

Среди заболеваний указаны сахарный диабет, рак, ишемическая болезнь сердца, инсульт, сердечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких, хроническая болезнь почек, печени, депрессия, деменция, психические расстройства, болезнь Паркинсона и артрит.

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