Люди "Совка" хотят достижений к годовщине. В СНБО заявили, что РФ готовит новое наступление к 24 февраля

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире " Радио Свобода ".

"Сейчас они готовятся к максимальной активизации с учетом того, что это люди из "Совка", и они считают, что к годовщине они должны иметь какие-то достижения. Нет никакой тайны, что они до 24 февраля готовятся к новой волне, как они сами говорят. Есть понимание, на каких участках они хотят что-нибудь сделать", - сказал он.

Данилов отметил, что, прежде всего, у захватчиков "есть задача" относительно Донецкой и Луганской областей – полностью выйти на границы областей. Кроме того, российские военные уже неделю разведывают оборонные возможности украинских сил на Запорожском направлении.

"И сейчас есть определенное накопление войск. Нам это известно, мы понимаем, что происходит в РФ по этому поводу", – сказал он.

Ранее издание Вloomberg писало, что, несмотря на потери российской армии в войне с Украиной, президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление, которое может начаться в феврале-марте .

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